Kihirdették a ponthatárokat, itt vannak a jövő szakmái: tanár, informatikus, jogász és körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök (galéria, videó)

Szilárd Olivér Zénó (balról), Keller Attila és Baglady Marcell számára új fejezet kezdődik Pécsen

Fotó: Szakony Attila

Budapest, Veszprém, Sopron

Az is kiderült, hogy a fiatalok többsége elsősorban a szakot nézte és csak utána azt, hogy az melyik városban van. Ennek megfelelően sokan mennek Pécsre, akadt olyan, aki Veszprémbe, Sopronba megy. Viszont néhányakat vonz a budapesti pörgés, ezért kizárólag azt nézte, hogy az adott szak a fővárosban legyen.

Sok fiatal már annak is örült, hogy együtt tölthette az estét és később ők is jó híreket kaptak

Fotó: Szakony Attila

Diploma után merre?

Horváth Jácint polgármester is ott volt a fiatalok között. Elmondta: bárhogy is döntöttek most a továbbtanulásukat illetően, Nagykanizsa a diploma megszerzése után tárt karokkal várja vissza a fiatalokat.

A körforgásos egyetemi központ is népszerű

A rendezvényt szervező, PEN főigazgató-helyettese dr. Holczinger Tibor elmondta: idén is széles portfólióval várják a hallgatókat, tehát gazdaságtudományi, mérnöki és informatikai területen egyaránt indulnak képzések, több esetben angol nyelven és duális formában.

– A gazdaságtudományi kínálatban a kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-vendéglátás alapszakok nappali munkarendben indulnak – fogalmazott. – Ezt egészíti ki a fenntartható és körforgásos turizmus angol nyelvű BSc, amelyre az előző évhez képest hazai és nemzetközi szinten is nagyobb érdeklődés mutatkozott. A mesterképzések között a körforgásos gazdaság menedzsment program továbbra is kiemelt vonzerőt jelent a külföldi jelentkezők körében. Az informatikai terület zászlóshajója továbbra is a nappali képzésben indított mérnökinformatikus alapképzés és az üzemmérnök-informatikus BProf képzés. A mérnöki tudományterület hallgatói – különösen a már dolgozó szakemberek – levelező formában bővíthetik tudásukat gépészmérnök és vízügyi üzemeltetési mérnök képzéseinken. A körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterszak szintén népszerű maradt, és levelező formában indul.

A körforgásos egyetemi központ rendezvényén mintegy 200 fiatal várta a pontokat a kivetítőkön és persze kapták az SMS üzeneteket

Fotó: Szakony Attila

A duális képzéssel irány a munka világa

Hozzátette: szakjaik jelentős része duális képzésként is elérhető, ami további, közvetlen munkaerőpiaci tapasztalatot biztosít a hallgatóknak. Az Egyetemi Központ Nagykanizsán, az alap- és mesterszintű képzések teljes spektrumában multidiszciplináris oktatási és kutatási műhelyként működik, ahol a fenntarthatóság, a mérnöki és üzleti szemlélet, valamint a társadalmi felelősségvállalás találkozik. Céljuk, hogy végzettjeink naprakész, piacképes tudással lépjenek a munkaerőpiacra, amelynek középpontjában a körforgásos gazdaság elvei állnak. Az idei évben valamennyi induló szak elérhető majd a pótfelvételi eljárásban is, költségtérítéses formában.