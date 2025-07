Négyből három hallgató felvételt nyert, mutatjuk a zalai adatokat - a ponthatárok idén magasabbak voltak, mint tavaly

Majdnem 130 ezer diák rágta le a körmét tegnap este otthon, vagy a pontváró összejöveteleken, hogy megtudja: felvették-e az általa megjelölt egyetemre, számíthat-e arra, hogy az elsőnek vagy másodiknak, harmadiknak megjelölt képzésen kezdje a tanévet szeptemberben.

Este nyolcra ígérte a Felvi.hu a felvételi ponthatárok közzétételét, aminek az lett a következménye, hogy rövid időre a túlterheltség miatt le is fagyott a rendszer. Szerencsére hamar helyreállt a rend, sőt hamarosan a telefonok is pittyegni kezdtek, hiszen azok, akik megadták telefonszámukat, SMS-ben is kaptak értesítést.

Megvannak a felvételi ponthatárok, négyből három jelentkező felvételt nyert valamelyik felsőoktatási intézménybe.

Forrás: MTI

Megvannak a felvételi ponthatárok, a pedagógusképzés is a legnépszerűbbek között

Az Eduline.hu szerint idén tizenhárom éves rekordot döntött meg a felsőoktatásba jelentkezők száma, ugyanis csaknem 10 ezerrel többen jelentkeztek továbbtanulásra, mint egy évvel korábban. A felsőoktatásba jelentkezők

68%-a alapképzésre,

20%-a mesterképzésre,

10%-a osztatlan szakokra,

2%-a pedig felsőoktatási szakképzésre jelentkezett.

A legnépszerűbbek idén a gazdasági képzések voltak (25 606 jelentkező), valamint a műszaki és informatikai szakok (24 613 fő), és a pedagógusképzések is jóval nagyobb érdeklődésre tartottak számot, mint korábban (21 105 jelentkező).

Tízből nyolcan állami ösztöndíjasként tanulhatnak

A portál szerint tavalyhoz képest 2467 fővel nőtt az állami ösztöndíjas képzésre felvettek száma. Azaz tízből nyolcan állami ösztöndíjas helyre nyernek felvételt, és általánosságban elmondható, hogy 4 jelentkezőből 3 hallgató felvételt nyert. Idén is az ELTE vette fel a legtöbb hallgatót, majd a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem következik. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb helyen emeltek az elmúlt évi ponthatárokhoz képest, akadt, ahol akár 30 pontot is meghaladta a pontszám az előző évhez képest. A jelentkezők maximálisan 500 pontot érhettek el, és bizony akadt egyetem, amely ezt ki is maxolta: a Dunaújvárosi Egyetem állami ösztöndíjas gazdálkodási és menedzsment képzésére 500 ponttal lehetett bekerülni! Ugyanakkor a Corvinuson is nagyon magas ponthatárokat húztak: a nemzetközi gazdálkodás képzésére 478 ponttal lehetett náluk bejutni, s az ELTE jogászképzésére is 479 pont kellett. Nagyon magas pontszámmal, 482 ponttal lehetett a Károli-egyetem állami levelező pszichológia szakára is bejutni.