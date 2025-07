Tudta? Már negyedszázada áll Felsőrajk vára

Felsőrajkon már a 16. században is állt egy vár, ám nem a jelenlegi, településközponti helyen, hanem a faluhoz tartozó Várhelypusztán – elevenítette fel Vigh László országgyűlési képviselő, aki korábban több cikluson keresztül állt Felsőrajk élén. A huszonöt éves jubileum alkalmából a politikus felidézte az egykori vár történetét, illetve az „új” építésének folyamatát.

A vár most is ugyanolyan éke a falunak, mint korábban. Vigh László az elmúlt évtizedek során is folyamatosan figyelt a létesítmény megóvására, fejlesztésére.

Anno, az 1500-as évek végén védelmet szolgáló földvár volt, amelyhez még a méltán híres Thúry György törökverő vitéznek, várkapitánynak is történelmi kötődése volt. Azonban az idők vihara és múlása miatt az enyészeté lett több száz esztendeje a várhelypusztai létesítmény. Ugyanakkor a múlt kincseinek ápolása és a történelmi identitásunk megóvása végett döntöttem úgy – még 1994-ben – ha más formában is, de újjáépítem a várat. Nem cél üresen álló, díszként szolgáló épületnek. Célt, feladatot álmodtam meg már a kezdetek során is a várnak: mégpedig, hogy élettel töltsük meg – jelezte Vigh László.

Elmondta azt is: nem volt könnyű a feladata, hiszen támogatás, vagy külső segítség nélkül állt neki a munkának. A családi birtok biztosította a vár „építőanyagát”, amit aztán saját kézzel és gyakran barátok segítségével épített fel. Több évig tartott a munka, amelynek eredménye aztán 2000-re egy impozáns vár lett Felsőrajk szívében.

Talán még magam sem gondoltam biztosan a kivitelezés során vagy annak elkészültével, hogy ilyen népszerű színtérré növi ki magát a vár – folytatta a politikus. – Amikor 25 esztendeje átadtuk a lakosságnak, igazi örömünnep volt az esemény, amit személyesen tisztelt meg jelenlétével hazánk akkori és jelenlegi miniszterelnöke Orbán Viktor. Biztatást és útmutatót is adott nekem: a múlt hagyatékának ápolása mellett kiemelkedően fontos, hogy teret biztosítsunk a falu életét „felpezsdítő” helyszíneknek is – mint amilyen például az öttornyú várunk is. Miniszterelnök úr már vélhetően akkor sejtette, hogy kiemelkedően népszerű pontja lesz a falunak a vár és környéke, köztük a hozzátartozó pajta. Esküvők, nemzetközi vásárok, fiatalok szabadidős helyszíne, turistalátványosság – és még sorolhatnánk. Az elmúlt negyedszázad folyamatosan bebizonyította: érdemes volt megépíteni.