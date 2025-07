Elképesztő! Milliókba kerül a nyaralás ezen a zalai szálláson! Megéri?

A zalai exkluzív nyaraló ingatlanok után kutatva a keresést két felnőtt és egy gyerek számára állítottuk be az egyik szállásvadász oldalon július 24-től 31-ig.

Exkluzív nyaraló Zalában, ahol az egyhetes nyaralás ára közel 4 millió forint

A Balaton a riviéra – Ha van közel 4 milliód

Cserszegtomajon 2 hálószobás, 3 ágyas, másfél fürdőszobás házat kínálnak 3 főre egy hétre 3,7 millió forintért, és ez egy alkalmi ajánlat, vagyis kerülhet ez többe is. Egy főre egy éjszakára ez 530 ezer forintot jelent. A szállás egyébként – a fotók alapján – valóban pazar, minden igényt kielégít. Az ingatlan az erdő mellett helyezkedik el, ahol a különleges mikroklímának köszönhetően nyáron is kellemesen hűvös a ház, így nincs szükség légkondira. Közel van a Balaton, de ott a privát medence és a tágas kert. A modern felszereltség része a mosógép, televízió, teljesen felszerelt konyha és egy stílusos fürdőszoba. A teraszról és a kertből gyönyörű kilátás nyílik a környező vidékre. Ingyenes parkolás biztosított az udvarban. Keszthely és Hévíz, a régió két népszerű városa autóval néhány perc alatt elérhető. Igaz, kikötik, hogy a bulizás és a dohányzás tilos, de reptéri transzfert is biztosítanak.

Exkluzív nyaraló Keszthelyen is 3 millió fölött

Keszthelyen egy 7 hálószobás, 9 ágyas, 7 fürdőszobás felújított, történelmi villaként hirdetett vendégházat hét éjszakára 3,2 millió forintért hirdetnek, ebben benne van az Airbnb szolgáltatás és a takarítás díja is. Ez több mint 450 ezer forint egy éjszakára.

Mit kínálnak ennyiért?

A házban van felszerelt konyha, wifi, tv, légkondi, ingyenes parkolás, szabadtéri étkező és grillezőhely. A közelben található strand, éttermek, fagylaltozó, illetve bevásárlási lehetőség 1 kilométeres körzetben. Nem beszélve Keszthely belvárosának összes látnivalója, múzeuma.

Megéri?

A zalai szálláshelykínálat egyébként igen széles, városi és falusi szálláshelyek is vannak a sorban szép számmal. Aki zalai élményekre vágyik, de szeretné olcsóbban megúszni, annak bőven van lehetősége miből válogatni. A kérdés az, hogy megéri-e ennyi pénzt költeni egyhetes belföldi nyaralásért? Ezt mindenki döntse el belátása és anyagi lehetőségei szerint. Az biztos, hogy Zala vármegyében is akad luxusszállás.