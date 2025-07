Európa Amazonasában tekerhet, ha az Év kerékpárútját választja, s ehhez a térséget sem kell elhagynia (galéria, videó)

Az Év kerékpárútja programot az Aktív Mobilitási Főosztály indította útjára, melynek vezetője, Madarász-Losonczy Bálint is méltatta az útvonalat

Fotó: Szakony Attila

Fitneszparkok, tanösvények lehetnek

– Ennek a célnak az eléréséhez a kerékpárút az első lépés, amelyet reményeink szerint még sok más fejlesztés, beruházás fog követni – folytatta. – Elképzeléseink között szerepel egy új kikötő és vízi táborhely kialakítása is, hogy két keréken és vízen is megközelíthetővé váljon Murakeresztúr, és minél több új, minőségi szálláshely és vendéglátóhely nyíljon. Szeretnénk, hogy a kerékpárúthoz kapcsolódóan egyéb turisztikai és sportcélú beruházások is megvalósuljanak. Legyenek hangulatos pihenőhelyek, játszóterek, fitneszparkok, tanösvények, kalandpark, minden olyan lehetőség, ami az aktív kikapcsolódást segíti.

Mura híd az újabb álom

Hozzátette: a kerékpárút közös siker, amelyért sokan rengeteget dolgoztak. Megköszönte a térség országgyűlési képviselőjének, Cseresnyés Péternek, hogy annyit lobbizott ezért a fontos fejlesztésrét és végig támogatta a projektet.

– Fontos, hogy a bicikliút folytatódjon Őrtilostól a Dráva mentén is, a Dunához hasonlóan a folyó teljes hosszában megépüljön – fogalmazott a településvezető. – Ma ünnepelünk, de álmodunk is. Mi lehet a következő cél? Inkább álomnak nevezném! A Mura híd építése, hogy közúton és kerékpáron tartsunk kapcsolatot a szomszédos horvát településekkel.

Ezt követően a résztvevők közös kerékpátúrára indultak a díjnyertes útvonalon.