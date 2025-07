Megújult egy újabb épület Zalaegerszeg belvárosában

Több évig tartó munkálatok után befejeződött Zalaegerszeg belvárosában az Ady Endre utca 6. szám alatti, magántulajdonban lévő épület felújítása. Sikerült megőrizni az épület külső jegyeit, ami azért is fontos, mert az eredetileg is lakóház funkciójú ingatlan 1890-1902 között készült. Balaicz Zoltán a bejegyzésében arra is kitért egy hozzászóló kérdésére, hogy az épület társasház lesz, négy lakással.

A belvárosi épület a felújítás után

Forrás: Facebook/Balaicz Zoltán

Ilyen volt előtte.

Forrás: Facebook/Balaicz Zoltán

Időközben megújult az Ady utca burkolata a Kisfaludy utcáig, kezdődik a Kisfaludy és az Ady utca közötti szakasz felújítása, zajlik a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem előtti tér rekonstrukciója, továbbá az Ady utca elején az egykori tiszti klub (a volt HEMO) teljes felújítása is - emlékeztetett a polgármester.