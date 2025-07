Eltűnt férfit keresnek Balatonszepezdnél, a kutatásba a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata is bekapcsolódott. Hétvégi esemény beszámolójukban olvasható: Alfa nevű sürgősségi mentőhajónk tegnap délelőttől késő estig és ma is több órán keresztül ultrahangos keresőberendezéssel (szonárral) kutatta a Balatonszepezd előtti vízterületet. Egy idős úr indult tegnap reggel az egyik strandról úszni, de nem tért vissza a partra. A keresésbe később két másik mentőhajónk is bekapcsolódott. Nem találtuk meg az eltűnt személyt.

A keresés azóta is tart, egyelőre több információval nem szolgálhatnak - jelezte a szolgálat sajtószóvivője.