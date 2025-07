Spriccelt a vér! A tűzoltók mentették meg az életveszélyes sérülést szenvedett férfi életét Zalában

Az esetről Hajdár László, a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület elnöke számolt be a közösségi médiában. Mint írta, az egyesület tagjai szombaton a szentpéterföldei falunapon vettek részt, ahol nemcsak bemutatót tartottak, de az esti programokra is maradtak. Ennek köszönhető, hogy segítséget tudtak nyújtani az életveszélyes sérülést szenvedett férfinek.

Az önkéntes tűzoltók kezdték meg az életveszélyes sérült ellátást, majd átadták a férfit a kiérkező mentőknek

Forrás: Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület

Egy kisfiú kért segítséget

- Egy hat év körüli riadt kisfiú szaladt oda hozzánk, hogy segítséget kérjen – idézte vissza a történteket Hajdár László. – Elmondása szerint az édesapja kezéből spriccelt a vér, amit nem tudnak elállítani. A helyzet súlyát felismerve azonnal mentőcsoport alakításába kezdtünk, és megkezdtük a segítségnyújtást. Az egyik fontos probléma megoldását a mentőszolgálat értesítése jelentette, Szentpéterföldén ugyanis szinte lehetetlen a mobiltelefon használata, mivel a településen szinte sehol nincs térerő. Ezt a kritikus feladatot a falu polgármestere, aki egyesületünk tagja is, vállalta magára, vezetékes telefonról értesítette a mentőszolgálatot. Mindezzel egy időben magunkhoz véve az elsősegély-készletünket lámpák segítségével felkutattuk a sérültet, akinek alkarján egy nagyméretű, éles tárgytól keletkezett vágás volt.

Életveszélyes állapotban volt a férfi

Hajdár László beszámolója szerint a középkorú férfi karjából a szintén segítségére siető helyiek szorítása ellenére is folyamatosan folyt és spriccelt a vér. Ebből arra következtettek, hogy vénás és artériás vérzés is fennáll egy időben, vagyis odaérkezésükig – ami csupán egy-két percet vett igénybe – jelentős vért veszíthetett a sérült. Ezt a férfi állapota is alátámasztotta, hiszen már enyhe kivérzéses sokk jeleit mutatta. Az önkéntes tűzoltók ezért azonnal megkezdték a szakszerű elsősegélynyújtást, s érszorító felhelyezésével, illetve nyomókötés alkalmazásával sikerült is elállítanunk a vérzést.

Átadták a sérültet a mentőknek

A beteget ezután a közben helyszínre érkező gépjárműfecskendőjükhöz segítették, majd felkészítették a helyszínt a mentők fogadására. A mentők a sérültet további helyszíni ellátás után kórházba szállították.