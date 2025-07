Autósok, figyelem! Szupererős e-töltőt adtak át a zalai Balaton-parton (galéria)

Kedden délelőtt hivatalosan is átadták Gyenesdiáson az új, nagy teljesítményű elektromosautó-töltőállomást, amely a Vantage Towers Zrt. és Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának együttműködésében valósult meg. A Faludi utcai körforgalom melletti helyszínen megtartott ünnepségen megjelentek a projekt kulcsszereplői, köztük Gál Lajos polgármester és Rekita Márk, a Vantage Towers üzletfejlesztési igazgatója is.

Gyenesdiás újabb fontos lépést tett a fenntartható jövő felé: ünnepélyesen átadták a település első nagy teljesítményű elektromosautó-töltőállomását

Fotó: Mészáros Annarózsa

„Ez egy újabb mérföldkő a községünk életében” - elektromosautó-töltőállomást avattak Gyenesdiáson

A rendezvényen elsőként Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, és méltatta a beruházás jelentőségét: – Ma ünnepel Gyenesdiás – és vele együtt talán az egész térség is –, hiszen egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Egy olyan, korszerű, 180 kilowattos DC villámtöltő került beüzemelésre, amely egyenáramú rendszerével közvetlenül képes tölteni az elektromos autókat.

A polgármester hangsúlyozta a beruházás klímatudatos jelentőségét is: – Gyenesdiás évek óta a környezettudatos fejlődés útját járja. Tagjai vagyunk a Klímabarát Települések Szövetségének, és kiemelten fontos számunkra, hogy megőrizzük környezetünket hosszú távon is. Ez a töltőpont nem csupán egy infrastrukturális fejlesztés, hanem egy balatoni zöld forradalmi lépés is.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gyenesdiás a régiós élvonalban

A polgármester kiemelte, hogy az új töltőállomás egyedülálló a térségben: – Ebben az 50 km-es körzetben ez az első olyan nyilvános villámtöltő, amely ilyen teljesítményt biztosít. Csatlakozunk az elektromobilitás azon jó gyakorlataihoz, amelyeket Zalaegerszeg és más zalai települések már követnek. Büszkék vagyunk arra, hogy Gyenesdiás is felkerült erre a fenntarthatósági térképre. Gál Lajos megköszönte az együttműködést a Vantage Towers Zrt.-nek és az Elektromotiv Hungary Kft.-nek is: – Az egyikük beruházóként, a másikuk üzemeltetőként segíti ezt a projektet. Az önkormányzat pedig biztosította a