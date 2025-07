Felfoghatatlan tragédia: bajtársai sem tudták megmenteni a fiatal családapát, aki éppen másokon szeretett volna segíteni

A kollégák mindent megtettek, hogy Ecet Zsolt bajtársukat újraélesszék, aki munka közben lett rosszul a mentőállomáson. Dolgozott, hogy másokon segítsen, ám most érte küzdöttek a kollégák. Az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti bajtársát, aki 2007. július 2-án lépett szolgálatba. Mentőápolóként, majd gépkocsivezetőként dolgozott, s vált egy közösség ikonikus alakjává. 2018-ban lett családapa, Levente kisfiát minden este dalokkal altatta el. „Nyugodtsága, humorral teli bölcsessége, embersége és megingathatatlan szakmai alázata mindannyiunk számára példa volt – és marad is” – írják kollégái, akik emberségből és szakmaiságból is sokat kaptak társuktól. Mint mondták, Zsolt a bajtársi közösségnek volt családtagja, kiemelkedő alakja. „Aki a legfáradtabb hajnalokon is együtt énekelt velünk a mentőautóban – Whitney Houstont, Ákost vagy Guns N’ Rosest. A zene neki nemcsak kikapcsolódás volt, hanem egy eszköz, amivel összekötött minket, amivel erőt adott és amivel gyógyított minket és saját magát is”.

Ecet Zsolt a Peslőrinci Mentőállomáson lett rosszul és veszítette életét. Sokakat megrázott a fiatla édesapa halála.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Ecet Zsolt halk szavú volt, ám mindenki szerette

A bajtársak hozzáteszik, feleségéről mindig szerelemmel, nevelt lányairól tisztelettel és szeretettel beszélt. Fájó szívvel búcsúznak közösségi tagjuktól. „Bár nap mint nap találkozunk veszteségekkel, ebből a fájdalomból most nem tudunk kisétálni. Egy hiány, amit nem lehet betölteni, csak továbbvinni. Zsolt emlékét, tartását, szeretetét – a közösségünk mélyén” – írja közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.