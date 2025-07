Megnéztük, miért özönlöttek százak a Balásfai-hegyre (galéria)

Mint az összejövetel szónoka, Sümegi László a rendezvénynek részben otthont adó birtok tulajdonosa köszöntőjében elmondta, valójában két község érintett a Dobronhegyi Dobszerda programjában. A Balásfai-hegy gerincén végighaladó út egyik oldalán ugyanis Dobronhegy, a másikon pedig Milejszeg közigazgatási területe húzódik. A rendezvény elején grafikai kiállítás nyílt Milejszegen a közel kétszáz éves boronapincében, s Milejszegre épült és a Dobszerdára éppen elkészült Sümegiék kultúrpajtája, ahol a táncházat szándékoztak megrendezni. A program többi része már a dobronhegyi oldalon, a Sümegi-pince teraszán és a tőle pár telekkel odébb lévő önkormányzati pincében, pajtában és az alkalomra felállított sátorban zajlott, meglehetősen ritkán látható sokaság előtt.

Dobszerda: a programra elkészült a Sümegi kultúrpajta. Fotó: Győrffy István

A Dobszerda megnyitóján Táncosné Batha Tímea, Pálfiszeg polgármestere, Tráj Anita, Milejszeg polgármestere, Mészáros Zsolt, Dobronhegy polgármestere, Sümegi László és Sümegi Zoé Anita házigazda. Fotó: Győrffy István

Dobronhegyi Dobszerda: teli vendégekkel

Az ünnepi programot celebráló Sümegi László házigazda ennek okát egy, a környéken költött mondásban látta, miszerint „Akit Szilvágyon meg nem lopnak, Pajzsszeg meg nem hágnak, Milejszegen meg nem vernek, bárhova mehet a világon…”, s ez valóban így lehet, hiszen több százan jöttek el a Dobszerdára. Amerre csak elláttunk az utak mentén, s a telkeken, a gyümölcsfák alatt is autók parkoltak, a pincék környéke pedig tele volt vendégekkel, akik számos színvonalas programon vehettek részt.

Sümegi László és lánya köszönti a nagyérdeműt. Fotó: Győrffy István

Mészáros Zsolt, Dobronhegy polgármestere üdvözli a közönséget. Fotó: Győrffy István

A boronapincében nyílt meg Herkli Mátyás Barnabás grafikusművész kiállítása, akinek munkáit egykori mestere, Nemes László festőművész ajánlotta a közösség figyelmébe. Herkli Mátyás Barnabás ma már Budapesten él és alkot, de rendszeresen hazajár Zalaegerszegre, ahol a kertjét is műveli. De volt látnivaló az önkormányzat pincéjében, illetve pajtájában is, ahol a helyi Németh Ferenc fotóiból nyílt kiállítás. Láthatók voltak régi tárgyak is új köntösben, történetesen textilképek, textilszobrok Vinkó Istvánné alkotásaiból. Mézkóstolót tartottak a Pataki család termékeiből, s láthattunk ízelítőt gyöngyökből, makramékból, mézeskalácsokból, Dobronhegy kézműves csapatának igazán figyelemre méltó munkáiból.

Herkli Mátyás Barnabás Nemes Lászlóval és Sümegi Lászlóval. Fotó: Győrffy István

Herkli Mátyás Barnabás az egyik munkájával. Fotó: Győrffy István

Kiállítás a dobronhegyi kultúrpajtában. Fotó: Győrffy István

Táncprodukciók és muzsika

A Sümegi-teraszon fergeteges táncprodukciók ejtették ámulatba a nagyérdeműt. Citeraszó kíséret mellett énekelt a söjtöri dalkör, majd nagy tapsot csaltak ki produkcióikkal az andráshidai Szélrózsa Tánckör, a Penderülj Táncműhely s a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes táncosai Simon-Kiss Judit és zenekara kísérete mellett.