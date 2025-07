Dobogón a zalai Fürtös menyecske – siker a Magyarország tortája versenyen

Az idei viadalt a „Dobostorta 140” témakörben hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület. Az apropó az volt, hogy bár Dobos C. József 1884-ben alkotta meg a világhírű tortát, de első alkalommal 140 éve, 1885-ben, a Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be a közönségnek. A versenyzőknek a meghatározó alapanyagok mellett használniuk kellett a Kárpát-medencében őshonos fűszereket, hungarikum pálinkákat vagy őshonos szőlőfajtákból készült borokat és őshonos magyar gyümölcsöket is.

A győztes torta Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmester alkotása

Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület

A győztes a „DCJ STÍLUSGYAKORLAT” lett (Kézműves Cukrászda, Gyula), a második helyen a Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső, míg a harmadikon a hévízi Mozart Cukrászda végzett. A fürdővárosi alakulat a Kézműves Cukrászatért Alapítvány képzésére nyert utalványt.

