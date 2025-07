Családi parkoló = szabad préda? Mutatjuk, mit enged a KRESZ

A hétvégi nagybevásárlás még messze van, ám csütörtökön délelőtt már többen megfordultak a parkolóban. Egy fiatal pár kérdésünkre úgy felelt, elég pofátlanság, ha valaki nem veszi figyelembe ezt a jelzést. Igazán nem kerül semmibe, ha két méterrel odébb tesszük le az autót. Egy idősebb úr azt mondta, sajnos ezt nem ellenőrzi senki, így sokszor olyanok foglalják el ezeket a helyeket, akik kisebb autóval érkeznek. Ő mindig meghagyja a helyet, felelte. A KRESZ a kisgyermekek szállítására biztonsági ülést, hordozót ír elő. Nagyon nem mindegy, hogy azt milyen messziről viszi be az üzletbe az anyuka, apuka, illetve milyen akrobatikus ügyességgel nyitják ki az ajtót, ha éppen szűken áll melléjük valaki. Ön tudja, hogy mit ír elő a KRESZ a családi parkoló esetén? Mutatjuk.

A családi parkoló felfestés vajon mit jelent?

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Családi parkoló: bumbiságunk fokmérője

A vaol.hu cikkében azt olvashatjuk, hogy „jogilag a KRESZ nem ismeri a családi parkoló fogalmát”, így legtöbbször a sofőrök jóindulatán múlik, hogy előzékenységből szabadon hagyják-e. Magyarul senki sem büntethető, ha odaáll. Amivel persze jócskán vissza is élnek. Felhívják arra is a figyelmet, hogy a családi parkoló jelzés nem egyenlő a mozgáskorlátozott parkolóval. A Totalcar szakportál azt írja, vannak olyan közlekedési szokások, amiket ugyan a KRESZ nem ír elő, ám mégis betartjuk azokat. Ilyen például a cipzárelv, s ilyen lehetne akár a családi parkoló is.

„Gyakorlatilag tízből nyolc-kilenc esetben gyerek nélkül érkezők parkolnak ezeken a helyeken, amit azért annak ellenére túlzásnak érzek, hogy aki ide áll, azt nem érheti retorzió”, világít rá a portál. A füvön parkolni azonban nem érdemes, azt már büntetik.