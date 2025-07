Az erdélyi kürtőskalács mindent vitt - az elszármazottak is hazajöttek

A település polgármestere, Fülöp Imre Loránd elmondta, a családi és sportnap a korábbi falunapot váltotta már évekkel korábban. Egyrészt anyagi megfontolások miatt döntöttek így, másrészt azt szerették volna, ha ez a rendezvény valóban a helyi közösségnek, illetve a helyi közösségről, a vaspöri és a velencei településrészen élő lakosokról, az elszármazottakról, a településhez szorosan kötődő személyekről szólna.

A vaspöri családi és sportnap egyik slágere az erdélyi kürtős kalács volt. Akik készítették: Kandó Annabella (balról), Kalamár Zsoltné, Kalamár Szilvia és Macsek Ernő

Fotó: Gyuricza Ferenc

A helyi csapat nyerte a focitornát

A kispályás labdarúgótornát Vaspör csapata nyerte meg. A második helyen a részben helyi, részben zalalövői játékosokból álló Vasi-Lövő, míg a harmadikon Ozmánbük végzett. A torna gólkirálya a Vasi-Lövő játékosa, Stankovics Zoltán lett, míg különdíjat Vaspör csapatának két tagja, Kovács Mira (legfiatalabb játékos) és Fülöp Hunor Loránd (legfiatalabb gólszerző) kapott.

Finomságok a családi és sportnapon

- A focitorna mellett volt lehetőség asztaliteniszre és tollaslabdára is – folytatta a polgármester – Ezeken a rendezvényeken mindig nagy sikere van a főzésnek, ezúttal többen is vállalkoztak rá, hogy finomságokkal lepik meg a résztvevőket. Kocsis József vaddisznópörköltet, Katavics Norbert és párja halászlevet, Agg Norbert és Nagy Klaudia pedig babgulyást készített. Ezen felül rengeteg süteményt kaptunk a településen élő lányoktól, asszonyoktól, de erdélyi kürtőskaláccsal is megvendégeltünk a hozzánk látogatókat.