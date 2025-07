A vörösboros hagymás babtól a pásztortarhonyáig - így mulatott a falu közössége (galéria)

A helyi iskola kertjében tartott esemény sikerét az is növelte, hogy az előrejelzésekkel ellentétben szép idő fogadta a résztvevőket. Így a falunapi búcsú - nem hozott korai búcsút.

A búcsúi hangulat minden pillanatban érezhető volt. Még Nagy Bálint is fakanalat ragadott... Fotó: Jóna István

Búcsúi hangulat

- A falunap az egyik legnagyobb ünnep a közösség életében: a februári kolbásztöltő fesztivál után ez a nyári rendezvény a legnagyobb szabású eseményünk. A programokat ősszel egy szüreti felvonulás, év végén pedig egy idősek napi karácsonyi ünnepség követi majd, de a nyári falunap mindig kiemelt szerepet kap – fogalmazott a polgármester.

A rendezvényre ellátogatott Nagy Bálint országgyűlési képviselő is, aki a közösségi programok fontosságát hangsúlyozta.

Erő a közösségben

- Egy település, egy térség erejét mindig a közösség adja. Az ilyen rendezvények – amilyen a szentpéterúri falunap is –, nemcsak hagyományokat őriznek, hanem közösséget is építenek. Polgármester úr példamutató hozzáállása jól tükröződik a falu programjaiban is, ezért mindig öröm itt lenni - szögezte le.

Filmszerű élmény. Egy csapat a Lila akác közből... Fotó: Jóna István

Tíz csapat szorgoskodott

A rendezvény egyik kiemelt eseménye a főzőverseny volt, amelyre tíz csapat nevezett, köztük Zalaigrice és Nemesrádó gasztroalakulata is. Az önkormányzat vadpörköltet kínált főtt burgonyával, míg a versenyző csapatok színes gasztronómiai kínálattal készültek: hagymás bab, pásztortarhonya, különféle pörköltek, halételek és grillfogások egyaránt szerepeltek a menüben. A zalaigricei csapat például különleges formában tálalta a klasszikus dödöllét: fokhagymás-hagymás pirított feltéttel. Az újítás az volt, hogy nem hagyományos módon szaggatták az ikonikus ételt, hanem formázott dödölle párnácskákat készítettek.

Zalaigricei elsőség

A főzőversenyt háromtagú zsűri bírálta el: Szűcs Andrea, a Liliom Dance táncegyüttes vezetője, Fábián Endre Balázs alpolgármester, valamint Kálmán Balázs, a Pacsa Városunkért Egyesület képviselője. Az értékelésben fontos szempont volt az ízvilág mellett a tálalás és a belefektetett munka is. Az első helyezést a zalairicei team érdemelte ki egy különleges tállal, amely marhapörköltet, galuskát, dödöllét és uborkasalátát kínált - együtt. Második lett a vörösboros hagymás babot készítő Konyhatündérek Szentpéterúr, harmadik pedig a füstölt húsos pásztortarhonyával előrukkoló Nemesrádó. A különdíjat egy kiváló marhagulyással a helyi Fürge Ujjak Kézimunkaszakkör érdemelte ki.