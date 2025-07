Úristen! Akkora bulit csaptak Maricsék Zalában, hogy a borospoharak is összekoccantak (galéria, videó)

A Bor.Zene.Zala fesztiválnak helyet adó Kányavári Borbirtokról nyíló egészen pazar panoráma sokakat fényképezésre csábított. Ez persze érthető, hiszen a szombati tiszta nyári időben a zalaszabari Öreghegyről a Kis-Balaton víztükrének csillogásán túl még a Balatonon vízét is jól lehetett látni szabad szemmel. Néhányan távcsövön keresztül nézve még vitorláshajókat is felfedezhettek. Készült is rengeteg fotó, még több videó, bár utóbbiak inkább a fellépésekről és a koncertekről.

Úristen! Valkusz Milán (balról) és Marics Peti a színpadon hengereltek

Fotó: Benedek Bálint

Bor.Zene.Zala: odapakolt az R-Go is

Az első fellépő a borházak tövében szórakoztatta a közönséget. A Tik-Tok új stand up sztárja, a pacsai származású "JajEmilia" szórakoztatta ízes zalai tájszólással és poénokkal a látogatókat.

"Csikidám" a javából, Szikora Róbert és a gidák fantasztikus műsort adtak

Fotó: Benedek Bálint

Ezután Szikora Róbert és az R-Go, valamint a gidák következtek és olyan "csikidám" életérzést varázsoltak a színpadra, amellyel valósággal megbabonázták a közönséget. Szinte kivétel nélkül mindenki táncra perdült és napnyugtáig ropta az együttessel. Persze a legnagyobb slágerek is előkerültek, no meg néhány újdonság is, amit ugyancsak értékelt a közönség.

Tehetséges csibészek

Az R-Go-t, ahogy Szikora Róbert fogalmazott: a szemtelenül tehetséges csibészek, vagyis a Valmar együttes, Valkusz Milán és Marics Péter duója követett. A srácok gyermekkoruk óta ismerik egymást. 2017 októberében született meg a gondolat, hogy közösen kezdenek zenélni. Jól tették. Az eddigi legnagyobb dobásuk, az Úristen című dallal 2022-ben az összes zenei toplista élére ugrottak és ma már mindenki kívülről fújja a dalt. Ez a Kányaváry Borbirtokon sem volt másképp, ahol még más dalok is előkerültek, de a fiatalok ezeket is együtt énekelték a srácokkal. Éjféltől pedig a Tik-Tok sztár VIRUSSIPI dj. adta a talpalávalót.

A zalai borba rejtett igazság: Bor.Zene.Zala, a fesztivál, ami jól vizsgázott

Fotó: Benedek Bálint

A zaol.hu "keze" benne volt

– A nyár "hozta" a júliusi formáját, amihez nyilván a zaol.hu is hozzájárult, hiszen a jó élménybeszámoló alapja a kellemes időjárás – értékelt viccesen Szabadics Zoltán, a Kányaváry Borbirtok tulajdonosa. – Ha látjuk az embereket, a hangulatot, a sok mosolygós arcot és vidámságot, akkor az nekünk, szervezőknek kiváló visszacsatolás, hogy jó úton járunk. Jó érzés, hogy a fesztiválozás közben élettel töltjük meg a Kis-Balatont, felhívjuk azoknak a figyelmét a bennünket körülvevő környezetre, akik nem feltétlenül ismerik ezt a helyet.