Bemutatkoznak a szakképzésben végzős zalai diákok - itt az első tablócsokor

A Zalai Hírlap a tanév végéhez időzítve hagyományosan ballagási melléklettel kedveskedik a Zala vármegyei középiskolai végzős osztályoknak. Az érettségizőket bemutató, nagy sikerű Vén Diák című kiadvány az idén április 28-án jelent meg nyomtatásban, és hírportálunkon is elérhető. Az is többéves gyakorlat már, hogy a nem érettségiző végzős osztályok fotóit külön sorozatban mutatjuk be a nyár során – ezáltal a zalai középiskolák valamennyi ballagó osztályának fotója megjelenik a Zalai Hírlapban és a zaol.hu-n. Ez utóbbi sorozat, akárcsak a Vén Diák kiadvány, a ballagók és családjaik, ismerőseik számára értékes emlék. A mai nappal elindítjuk a sorozatot: az összesen 6 oldalból álló tablógyűjteményt több részletben, július végéig publikáljuk a Zalai Hírlapban és cikkben a zaol.hu-n. Keresse tehát a Vén Diák – Szakképzés rovat fotóit lapunkban és online oldalunkon!

Zalaegerszegi SzC Báthory István Technikum

Fotó: Pezzetta Umberto

3/11.A – 1. sor: Szűcs Fanni Panna, Bahóber Szimonetta, Koronczi Adél, Kolompár Ilona, Varga Szilvia (osztályfőnök), Darabos Anna Mercédesz, Heisz Vivien, Lakatos Bianka, Kaszás Viktória; 2. sor: Jankovics Laura, Mózer Dorina Elizabet, Hara Arabella, Németh Dominik Patrik, Gorza Gergő, Bognár Brigitta, Keresztes Nóra, Horváth Ajnácska. A képről hiányzik: Gáspár Vitália.

Fotó: Pezzetta Umberto

3/11.B – 1. sor: Simon Erika Fanni, Fábián Vivien, Mózer Lilien, Hetesi Tamás (osztályfőnök), Czender Lolita, Vajda Viktória, Horváth Lara; 2. sor: Horváth Laura Dorina, Gyurka Flóra Regina, Bekk Boglárka, Kovács Krisztofer, Herczeg Alinka, Kovács Bence Marcell, Gara Viola, Dajbukát Tímea, Horváth Zoé, Horváth Lea Szerefina. A képről hiányzik: Kalamár Borostyán Helga, Molnár Tamara.

Fotó: Pezzetta Umberto

3/11.F – 1. sor: Gondos Annamária, Bogdán Izabella, Balogh Regina, Dörner Fatime Tünde, Bicsákné Farkas Anita (osztályfőnök), Horváth Mercédesz Glória, Kerekes Ivett, Bogdán Virág Erzsébet, Horváth Beatrix Viktória; 2. sor: Farkas Renátó, Horváth Valentin Bálint, Sebestyén Jázmin, Tóth Ramóna Anna, Szekeres Kira, Lukács Barbara, Kaszás Kira, Székedli Vivien, Orsós Leila Kinga, Horváth Bálint Károly, Dognai Kevin.