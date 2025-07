Vén Diák – Szakképzés 2025 1 órája

Osztályfotók: bemutatjuk a szakképzésben végzős zalai diákokat (3. rész)

Folytatjuk Vén Diák - Szakképzés című sorozatunkat, ezúttal a 3. összeállítással. A korábbi évekhez hasonlóan az idén nyáron is önálló sorozatban mutatjuk be a Zalai Hírlapban és zaol.hu hírportálunkon a szakképzésben végzett zalai osztályokat. Cikkünk végén az előző két részt is elérhetik a kedves olvasók.

Nagykanizsai SzC Zsigmondy Vilmos Technikum 3/11.J – 1. sor: Nagy Adrián, Liga Sándor, Hajasné Harsányi Andrea (osztályfőnök), Bogdán Dániel, Bogdán Tamás; 2. sor: Bogdán Dénes, Nagy Kornél, Bogdán Márk, Mezei Dániel, Mátyás Krisztofer, Balog Dániel; 3. sor: Erdélyi Botond, Ferencz Gergő, Varga-Szömös Kornél, Karakai Bálint, Hiczfelder László, Héjjas Ambrus. 3/11.K – 1. sor: Orsós Elizabet, Baráth Zsófia Katalin, Bognárné Ritecz Rita (osztályfőnök), Lisztes Viktória, Horváth Nikolett Anna; 2. sor: Orsós Nikolett Janka, Horváth Réka, Őri Letícia, Horváth Kíra; 3. sor: Kánnár Dávid, Horváth Barnabás, Böröczfi Dániel Márk, Tugya Levente, Szőllősi Bence, Pataky Ádám. 3/11.L – 1. sor: Pap Patrik, Baksai Gábor Milán, Vida Tamás (osztályfőnök), Kiss Miklós Ákos, Tóth Gyula András; 2. sor: Bogdán Krisztofer Lajos, Baka Milán, Kecskeméti Flórián, Kálovics István. 3/11.M – 1. sor: Dervalics Lél, Trompos Bálint, Bölecz Milán, Takács Máté Gábor, Nyirádi Zsolt (osztályfőnök), Kanizsai Roland János, Kappel Ferenc Gergő, Dervalics Kende Farkas; 2. sor: Mód Martin, Molnár Máté, Horváth Bence, Kolompár Rajmund Lajos, Tóth Norbert, Joó Alex Attila, Gulyás-Nagy Adolf, Szak Péter Krisztofer.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!