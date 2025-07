Elesett a Balaton? Árvaszúnyoghordák keserítik a helyiek s a nyaralók életét

Anyád! A szúnyogok - idézik egyre többen a 2000-ben készült Jancsó-film címét, mert a rovarok esténként milliós tömegben lepik el Siófokot. Az árvaszúnyog-rajzás ellehetetleníti a teraszos vacsorákat, a fagylaltozást, sőt a beszélgetést is. A rovar csípni nem tud, irtani tilos, a kétségbeesett vállalkozók szerint viszont a helyzet tarthatatlan. Mindez odáig fajult, hogy sorra zárnak be az üzletek, aki pedig mégis kitart, az bukja az esti forgalmat, legyen akár fagyis, vendéglős, de már a szállóvendégek is menekülnek.

Részletek a sonline.hu-n.