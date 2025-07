Lassulj le, nézz filmet a felújított moziban, s planetáriumba is mehetsz Egerszegen!

Ahogy arról már hírt adtunk, teljesen szétszedték az Art mozi stúdiótermét, a széksorokat pakolták ki ottjártunkkor a Keresztury VMK dolgozói. Flaisz Gergő a beszélgetés során elmondta, érezhetően megváltoztak a mozilátogatási szokások, ám az egerszegi intézmény nem panaszkodik, a COVID-járvány után újra visszatértek a nézők.

Az Art mozi felújítása nagy feladat, ám mellette a programszervezésre is jut idejük a Keresztury VMK munkatársainak.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Art mozi, ahol élmény lesz leülni

A mozi tehát köszöni, jól van, sőt, most új köntösbe öltöztetik, ennek részleteiről tudhattunk meg többet. Jövő héten moziépítő szakemberek érkeznek, akik a teljesen megújítják a látványvilágot, modernizálják a termet.

Mi köze a klímaválságnak a zalaegerszegi programokhoz?

Flaisz Gergő arról tájékoztatott, az egyre forróbb nyarak a rendezvényszervezőket is arra kényszerítették, hogy átgondolják kínálatukat. A településrészi fesztiválok és a családi rendezvények a közösségépítésről szólnak, élményt kínálnak, amit most még kényelmesebben, s nem a tűző napon élvezhetnek a résztvevők. Szó esett továbbá a július 26-ai Lazulj a téren! programról, ami ugyancsak a lassulásra, kikapcsolódásra hívja a látogatókat, arra, hogy a lazulás lehet kulturális élmény is.

Szelfizz a kedvenceddel és ne hagyd ki a planetáriumot sem!

A Zaol-podcast végén azt is megtudhatjuk, hogy kedvenceinkkel készített szelfiket várnak, amit az Állati jó nap! rendezvényen láthatunk viszont szeptemberben, méghozzá egy barátságos, hatalmas varánusz és ragadozó madarak társaságában. Október elején pedig az Utazó Planetárium számít majd a családok, érdeklődők figyelmére, mondta az igazgató.