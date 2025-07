Hirtelen bezárt a zalai intézmény – de ami készül, arra senki sem számít (videó)

Már csak az utolsó széksorok maradtak ott jártunkkor, holnapra teljesen üres lesz a 66 főt befogadó stúdióterem, majd jöhet a szakmában – azaz mozifelújításban - neves kivitelező, hogy beépítse a speciális elemeket. Az üléseket megtisztítják, majd azok visszakerülnek eredeti helyükre. Minden más teljesen újjá varázsolódik, tájékoztatott a helyszínen Drávecz Szabolcs intézményegység-vezető. A beruházásra azért volt szükség, mert eléggé elhasználódott, elkopott már a stúdióterem, így megérett a renoválásra, ismertette a zalaegerszegi Art mozi vezetője.

Megújul az Art mozi vetítőterme. Drávecz Szabolcs az utolsó széksornál. Ezek visszakerülnek majd a felújított helyiségbe.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az Art mozi sokak kedvence, ezután még szebb lesz

– Látványban és technikában egyaránt megváltozunk. Teljesen új lesz a szőnyeg, a PVC-padló, a falburkolat. A technikai berendezést is cserélni fogjuk, új vetítővásznat építünk be, valamint lecseréljük az akusztikai mennyezetet, a fal mögé akusztikai szivacs kerül. Marad ez a bensőséges, kellemes hangulatú design és színvilág. Annyi változás lesz, hogy szimmetrikussá tesszük a két falat az új textíliákkal. Ezeken kívül ledvilágítást szerelnek be a szakemberek – mondta az intézményegység-vezető.

Drávecz Szabolcs hangsúlyozta, többen megrémültek az utcai plakátot látva, de nem zárt be az Art mozi, csak a felújítás alatt nem tudnak vendégeket fogadni. A tervek szerint az augusztus 7-ei megnyitóra a közönségkedvenc „Hogyan tudnék éni nélküled?” című filmmel debütálna a teljesen felújított terem, amit egyébként július 18-án, pénteken a Kertmoziban is láthat a közönség.