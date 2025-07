A kulisszák mögött: meglestük, így szépül a zalai mozi, ahol környezetbarát a berendezés (galéria, videó)

Még csak elképzelni lehet, ám lelki szemeink előtt már látjuk: valódi kis ékszerdobozba csöppenünk belépéskor, s királyi páholyból nézzük a filmet. Elsőre nem tűnik nagy munkának - ám mégis az. Ráadásul speciális egy mozinak vagy rendezvényteremnek a felújítása. Olyannyira, hogy a CINEMA Szeged Kft. munkatársai szinte kizárólagosan a szakma tudói és minőségi kivitelezői immáron 25 esztendeje. A zalaegerszegi Art mozi felújítása közben lestük meg, ahogyan Kósza János ügyvezető és két munkatársa, Nagy András és Bük Attila csupaszította le falig a vetítőtermet, és veselkedett neki a hét elején a feladatnak. Mint mondták, ők a hagyományos mozikat, kultúrházak rendezvénytermeit, színháztermeket újítják fel országszerte, illetve a hátáron túl, így Szlovákiában, Romániában vannak megrendeléseik. Egyedül a plázák mozihálózatért nem felelnek, az egy izraeli céghez tartozik. Az interjú során a szegedi kft. vezetője hozzátetette, a folyamatos használat miatt általában 10 év után illik egy ilyen termet felújíttatni.

Az Art mozi felújítása során Bük Attila és Kósza János a bársonyhatású szövetet kezdték el felhelyezni a falra, méghozzá úgy, hogy a hanghatás megfelelő legyen.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az Art mozi felújítása után Paks várja a csapatot

- Régebben szerény volt a büfékínálat, napjainkban viszont egyre többféle nassolni valót vásárolhatunk a filmnézéshez. Nem kell mondani, hogy ez nagyobb szeméttel jár. Ugyanúgy a por beleül a szövetekbe, a padlószőnyegbe, így a tisztítás nem kis feladat. Ráadásul a tűzvédelmi szempontból előírt lángmentesítő anyag elillan egy idő után a szövetekből, tehát balesetvédelmi szempontból ugyancsak fontos a renoválás – felelte érdeklődésünkre Kósza János. - Mi nem kőművesek vagyunk, az építőipari vállalkozók készítik el az épület alapjait az akusztikai és villamostervek alapján. Az akusztikus mennyezet is az építőipari cégé. Mi az üres termet burkoljuk a speciális, mindig az adott épületre szabott, kereskedelemben nem kapható, raktáron nem lévő anyagokkal. A cégünk az oldalfalakat, a vetítővásznat, a padozatot, nézőtéri székeket és a hangtechnikát építi be. Amennyiben a megrendelő kéri, akkor a büfét és az előteret is hasonló módon szépítjük – mondta a szakember.