Soha nem fogyott még ennyi sör ezen a helyen (videó)

Ezt Székedli Bertold fesztiváligazgató, a Zalaegerszegi Sörfesztivált rendező civil szervezet, a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület elnöke mondta hétfői összegzése során. Kiemelte: induláskor az volt a céljuk, hogy olyan zenei programsorozatot alapozzanak meg, ahol kellemes körülmények között, nagyszerű zenei előadók színvonalas műsorára szórakozhatnak a látogatók, miközben sörkülönlegességeket fogyaszthatnak.

Szombaton nézőcsúcsot döntött a XIV. Zalaegerszegi Sörfesztivál

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Zalaegerszegi Sörfesztivál célkitűzései

- Az évek során mindkét cél teljesült, a fesztiválon igazi sörkülönlegességekkel jelennek meg a sörfőzdék és a kézműves műhelyek, ez a zenei program pedig bárhol megállná a helyét az országban – folytatta Székedli Bertold. – Ami az idei eredményeinket illeti: két nap, pénteken és szombaton is telt házat jelenthettünk, Majka fellépése ráadásul nézőcsúcsot eredményezett. Vasárnap az időjárás ugyan nem kedvezett, de az Ossian koncertjén az eső ellenére szintén nagyon sokan voltak. Az italfogyasztásra sem lehet panasz, az árusok visszajelzései alapján soha ennyi sört nem adtak még el a fesztiválon, mint az idén. Ez a két telt házas napunk mellett a kora nyárias időszaknak megfelelő időjárásnak is köszönhető.

Az eső ellenére is sokakat vonzott az Ossian koncertje

Fotó: Gyuricza Ferenc

A kereskedelmi szálláshelyek is megteltek

A fesztiváligazgató hozzátette: a sörfesztiválnak köszönhetően a kereskedelmi szálláshelyek is megteltek a városban. A rendezvényre az ország minden részéről érkeztek vendégek, ezt az internetes jegyvásárlások alapján tudták megállapítani. Csak Budapestről több mint százan érkeztek, de jöttek Debrecenből, Kecskemétről, Szolnokról és az alföldi régió egyéb településeiről is. A nézőszám alakulása, a zenei program volumene és a sörfogyasztás alapján az is elmondható, hogy a zalaegerszegi az ország legnagyobb vidéki sörfesztiváljává nőtte ki magát. A három nap alatt összesen tíz sörház kínálta áruit, melyek közt négy hazai kézműves sörfőzde is akadt. A fesztiválterületre kilátogatók ötvenféle csapolt sör, köztük cseh, belga, német és ausztrál italok közül válogathattak.

Már készülnek a jövő évi rendezvényre

- Még be sem fejeztük az idei fesztivált, de már hozzá is kezdtünk a jövő évi zenei program szervezésébe – jegyezte még meg Székedli Bertold. – Alapvetően hasonló nagyságrendű előadókat szeretnénk meghívni, de miután 2026-ben már a 15 éves jubileumot ünnepeljük, így egy eddiginél is nagyobb, valóban emlékezetes produkcióval szeretnénk majd emlékezetessé tenni az a rendezvényt.