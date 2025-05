Zalába is érkeznek a szavazólapok – Ön mit gondol Ukrajna EU-tagságáról?

Mint azt Cseresnyés Péter elöljáróban elmondta: Ukrajna felvétele az Európai Unióba minden magyar életére hatással lehet. A felelős döntéshez tisztában kell lenni a csatlakozás következményeivel és kockázataival, erről szól a Voks 2025.

Vigh László (balról), Cseresnyés Péter és Nagy Bálint országgyűlési képviselők tartottak közös sajtótájékoztatót a Voks 2025 részleteiről. Fotó: Szakony Attila

Voks 2025 - május közepén érkeznek a szavazólapok

- Az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazási csomagokban a szavazólapon egy kérdés szerepel: "Támogatja-e Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? - mondta Cseresnyés Péter, aki hozzátette: a brüsszeli vezetők gyorsított eljárásban léptetnék be Ukrajnát az unióba, ami azt jelenti, hogy a szükséges kritériumok közül szinte egyet sem képes jelenleg teljesíteni a háborúban álló ország. A magyarok döntését egyfajta véleménynyilvánító népszavazásnak lehet tekinteni, melynek eredményét Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány képviseli majd az erről szóló vitában.

Ukrajna csatlakozása - eldöntendő kérdés

- A magyar kormány az elmúlt 15 évben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy kikérje az emberek véleményét a fontos, sorsfordító ügyekben, így most is ezt teszi - vette át a szót Nagy Bálint. - Zalába a Voks 2025 szavazólapok várhatóan május 15-e után érkeznek meg. A szavazás levélben történik, a szavazólapokat a posta kézbesíti. A borítékban benne lesznek a legfontosabb szempontok és kockázatok is az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Ezeket érdemes mindenkinek alaposan megfontolnia, mielőtt döntést hoz. Arra kérek mindenkit, lehetőség szerint minél nagyobb számban töltsék ki és küldjék vissza az íveket, hogy a kormány számára is egyértelmű és világos legyen, mit szeretnének a magyarok.

Kockázatok és veszélyek

Vigh László a csatlakozás kapcsán felmerülő kockázatokról szólva aláhúzta: Ukrajna gyorsított eljárásban történő csatlakozása számos negatív következményt vonhat maga után, többek között a magyar gazdaság és mezőgazdaság megroppanását.

- Ebből az is következik, hogy fenntarthatatlan lesz a 13. havi nyugdíj rendszere, illetve a rezsicsökkentésnek is búcsút inthetnénk, hiszen nem lehetne kitermelni ezt az összeget. Emellett jelentősen átalakulna a munkaerőpiac, és valószínűleg a biztonság sem lenne ugyanaz, mint most - mutatott rá a képviselő.