Péntek este ezért a zalai kislányért szoríthatunk a Dunán

Besenczi Hella neve nem ismeretlen az olvasók előtt, hiszen számos versenyeredményéről számolhattunk be, illetve kísérték mások is figyelemmel pályáját. Néhány éve a Besenczi család életébe is bepillantást nyerhettünk, Besenczi Árpád Jászai-díjas színművész, rendező és teátrumigazgató, valamint felesége, Nagy Kornélia mesélt arról, miként terelik négy gyermeküket, akik közül mindegyik másban, ám nagyon tehetséges. A zalaegerszegi kislány számos darabban játszott már édesapjával, nemzetközi fuvolaversenyen lett első (Beograd-Zemun Nemzetközi Fuvolaverseny). Ezúttal a Virtuózok adásában izgulhatunk érte.

Besenczi Hella (balra) fuvolajátékát a Virtuózok adásában hallhatjuk és szoríthatunk neki pénteken.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Hella ezúttal fuvola játékával bűvöli majd el az ugyancsak neves zsűrit: a május 2-i adásban 9 versenyző áll a Gödöllői kastély színpadára. A fuvola, cimbalom, zongora, trombita, oboa és cselló virtuózok mellett énekesek színesítik a mezőnyt. A hazai zsűri tagjai – Miklósa Erika, Balázs János, Batta András, Káel Norbert és Keller András – négy fiatalnak adhatnak életre szólólehetőséget a nemzetközi színtéren való bemutatkozásra és világsztárok előtti fellépésre.

Virtuózok: vajon kié lesz a hegedű?

A világ első, klasszikus zenére specializálódott tehetségkutató műsorának magyar elődöntőjében összesen 17 virtuóz előadását élvezhetik a Duna nézői. A Virtuózok 2014 óta ad lehetőséget a komolyzenét választó fiataloknak karrierjük egyengetésére, a közmédia műsorát a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatja. A világhírű magyar klasszikus zene jövőjének reménységei izgalommal állnak az ítészek elé pénteken, és egyikük Keller András zsűrielnöktől kapja meg a biztos továbbjutást jelentő hegedűt. További három versenyző az összesített pontszámok alapján menetel a nemzetközi elődöntőbe.

Tíz éves idén a Virtuózok, ahogy a zalai kislány is. Forrás: Virtuózok

2020 óta országhatárokon átível a showműsor, így a nemzetközi adásokban Magyarország, Ausztria, Montenegró, Szerbia és Szlovénia tehetségei mérik össze tudásukat. A zsűriben mások mellett helyet foglal: Plácido Domingo, José Carreras, HAUSER, Dimash Qudaibergen, Veronica Bocelli, valamint a hazai klasszikus zene nagyságai, így Miklósa Erika, Bogányi Gergely, Keller András, Káel Csaba és Várdai István.