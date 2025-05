Vén Diák 51 perce

23 iskola 75 osztálya – képeken az összes zalai érettségiző diák (galéria)

Tegnap Zala középiskoláiban is megkezdődtek a ballagások, hétfőn pedig indul az érettségi. A "vén diákoknak" szerkesztőségünk idén is ballagási kiadvánnyal kedveskedik, most ennek fotóit tesszük közzé egyben: galériánkban megtalálja az összes zalai érettségiző diákot.

Hétfőn jelent meg a Zalai Hírlap hagyományos Vén Diák melléklete, s akkor mutattuk be portálunkon is a zalai középiskolákban idén érettségiző végzős osztályokat. Azóta sok ezren lapozták végig a hat galériát s olvasták el az azokhoz kapcsolódó köszöntőket. Most, olvasóink kérésére, egy helyre gyűjtöttük a hat város 23 középiskolájának 75 osztályáról készült fotókat, böngésszék végig galériánkat! Vén diák. Idén is ballagási kiadvánnyal kedveskedtünk a végzős diákoknak

Fotó: Pezzetta Umberto Vén Diák aloldalunkat itt találja.

Zala vármegye 2025-ben végzős diákjai

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!