Ez az eszköz válthatja az elakadásjelző háromszöget – A zalai szakértős szkeptikus

- Az elakadásjelző háromszögnek valóban hátránya, hogy éjszaka, korlátozott látási viszonyoknál nehezen észrevehető, illetve mára ezeknek is könnyített típusai érhetők el, amelyeket ha egy főútvonalon vagy autópályán letesz az ember, azt az első mellette elhaladó nagyobb jármű, akár kisteherautó menetszele felborítja, ezért ennek igazából értelme nincs – magyarázta. - A vészvillogó hatásosabb ehhez képest, viszont hátrányának gondolom, hogy ezek akkumulátoros eszközök, amik maguktól is lemerülnek, állásukban. Hogy ez az autónak kötelező tartozéka legyen, oda is kell rá figyelni, hiszen ha mondjuk négy évig nincs rá szükség, csak benne van az autóban, akkor valószínűleg le lesz merülve, vagyis kellene hozzá olyan töltő, amivel szükség esetén gyorsan működésbe hozható.

Mit szólnak a motorosok?

A kétkerekű motorkerékpárok esetében a KRESZ szerint nem kötelező az elakadásjelző háromszög- de vajon a motorosok számára is előnyös lehet a V16 eszköz alkalmazása?

Erről Káli Attila, a Göcsej Motorosai társaság tagja azt mondja, valóban elavult már az elakadásjelző háromszög, ám szerinte ezt a motorosoknak nem tehetik kötelezővé, hiszen kisebb motorokon nincs hely, ahol tárolni lehetne az eszközt. De vannak praktikák motorosoknak olyan esetekre, ha elakadnak, például a sisakra húzható fényvisszaverő huzat, amit leraknak az úttestre a motor elé. Újabb, nagy testű motoroknál van borulásjelző, hs ha baj van, automatikusan bekapcsol az elakadásjelző. Kisebb motoroknál ennek nincs akkora jelentősége, hiszen nem foglalnak akkora helyet, mint az autók, illetve gyorsan el lehet vinni ezeket az úttestről.