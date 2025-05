Jelenleg ennyi, de még több gyermek tanulhat meg úszni a zalaegerszegi uszodában, tanuszodában

A megbeszélésen áttekintették az új Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda és Városi Strand működését, a Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub utánpótlás-nevelési és szakmai sikereit, valamint az Úszó Nemzet Program zalaegerszegi eredményeit. Minderről Balaicz Zoltán polgármester számolt be közösségi oldalán.

Úszó Nemzet Program: bővítésével még több gyermek tanulhat meg úszni Zalaegerszegen

Forrás: Zegihal úszóiskola

Úszó Nemzet Program: cél a biztos úszástudás

A polgármester az úszásoktatás jelentőségéről elmondta, hogy 2024-ben Európában 44 ezren fulladtak vízbe a nem megfelelő úszástudás miatt, közülük 27 ezren 5-15 éves gyermekek voltak. Ezért legfőbb cél, hogy minden helyi gyermek tanuljon meg biztonságosan úszni és sajátítsa el az életmentés alapjait. Zalaegerszegen első körben 18 intézmény kapcsolódott be az Úszó Nemzet Programba 818 kisgyermekkel. A gyerekek heti egy alkalommal, a tanévben összesen 36-szor vesznek részt a tanuszodában úszásoktatáson. A program teljesen ingyenes. Emellett zajlik a Zalaco – Zalaegerszegi Úszó Klub Zegihal úszóiskola programja is szintén közel 800 gyermek részvételével, így több mint 1600 óvodás és iskolás tanul úszni heti szinten az uszodában.

Zalaegerszeg pályázatot nyújt be a 2026. évi úszóbajnokság megrendezésére. Ez is szóba került a megbeszélésén: a képen balra Wladár Sándor, jobbra Balaicz Zoltán és Belső Gábor

Forrás: Balaicz Zoltán Facebook oldala

Zalaegerszeg lehet a 2026. évi úszó OB házigazdája

Balaicz Zoltán azt is közölte posztjában, hogy új korosztályok bevonásával még több diák részesülhet ingyenes úszásoktatásban az Úszó Nemzet Program keretében. Pályázatot nyújtanak be a 2026-os országos úszóbajnokság megrendezésének jogára, és ha minden jól alakul, akkor jövőre Zalaegerszeg lehet az OB házigazdája. A létesítmény minden akkreditációs feltételnek megfelel, nem véletlen, hogy a magyar úszó válogatott is tartott itt felkészülési edzőtáborokat.