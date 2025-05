Ukrajna uniós csatlakozása húsba vágó kérdés a magyarok számára (galéria)

Ifjabb Lomnici Zoltánnal – ahogy a NagyON Kanizsa Egyesület rendezvénysorozatának korábbi vendégeivel is – Cseresnyés Péter parlamenti képviselő beszélgetett. A diskurzus során számos szempontot is érintettek Ukrajna európai uniós tagsága kapcsán, de a fórumot megelőzően röviden lapunknak is összefoglalták ezzel kapcsolatos meglátásaikat. Ifjabb Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: nem indoktrinálni akarnak, azaz nem féligazságokat döngölnek a hallgatóságba, hanem gondolkodásra szeretnék késztetni a megjelenteket, s miután nem először járt a dél-zalai városban, úgy tapasztalta meg, hogy az a polgári attitűddel rendelkező közeg, amely Nagykanizsán és környékén él, mindig vevő volt erre.

Ukrajna európai uniós tagsága kapcsán Cseresnyés Péter (balról) ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal beszélgetett

Fotó: Gyuricza Ferenc

Ukrajna európai uniós tagsága a közbeszéd középpontjában

- Amikor Cseresnyés képviselő úr hónapokkal ezelőtt meghívott egy közös beszélgetésre, akkor még nem tudtuk, hogy a találkozónak apropója lehet, hogy zajlik majd az országban egy Voks 2025 elnevezésű felmérés, amelynek témája Ukrajna uniós csatlakozása lesz – mondta az alkotmányjogász. – Ez a kérdés mára azonban a közbeszéd középpontjába került, hiszen mind a Manfred Weber által vezetett Európai Néppárt, mind az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását. Mi most az Ukrajna európai uniós csatlakozásával járó pro és kontra érveket szeretnénk megvilágítani.

A kárpátaljai magyaroknak mindenki a legjobbat szeretné

Ifjabb Lomnici Zoltán hozzátette, illetve a fórum során is elhangzott, előbbiek közé egyedül talán az tartozik, hogy a kárpátaljai magyaroknak mindenki a legjobbat szeretné. Ugyanakkor azok az ellenérvek, amelyeket felsorakoztatnak Ukrajna gyors csatlakozása ellen, húsba vágóak. Ezek közül a legfontosabb, hogy Ukrajna egy jelenleg is háborúban álló ország, de szóba került

az országot uraló korrupció,

a védelempolitika, illetve

a csatlakozással járó pénzügyi következmények, amelyek az agrártámogatások és a kohéziós források miatt egyrészt hátrányosan érintenék hazánkat is, de Európa mezőgazdaságát és iparát is tönkre tenné egy ilyen döntés.

Átfogó kisebbség-jogvédelem

Ifjabb Lomnici Zoltán kiemelte: a koppenhágai kritériumok egyértelműen kimondják, hogy egy csatlakozni kívánó államnak átfogó kisebbség-jogvédelmi rendszert kell létrehoznia, amire Ukrajna jelenleg képtelen. A szomszédos országban ugyanis él egy olyan orosz kisebbség, amelynek ezeket a jogokat nem kívánja megadni, olyan szabályozás pedig egy európai uniós tagállamban nem létezhet, amely egyes kisebbségekre – adott esetben például a kárpátaljai magyarokra – vonatkozik, másokra viszont nem.