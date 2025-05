Így törődnek a családokkal a zalai városban (galéria, videó)

Az idei Újszülöttek ünnepe megnyitóján Horváth László polgármester üdvözölte a megjelenteket és elmondta, hogy Lenti élhető kisváros, ahol megtalálhatóak azok az intézmények, melyek a családokat szolgálják.

Újszülöttek ünnepe Lentiben, emléktábla a 2023-ban születetteknek

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Újszülöttek ünnepe - emléktábla a gyerekek nevével

Azt is elmondta, hogy régi szokás volt Zala megyében, hogy a gyerekek születésekor a szülők facsemetéket ültettek, ezt korábban Lentiben is felelevenítették egy projekt keretében és ültettek el fákat a rendezvény helyszínén, a Helyi Értékek Házánál. A kezdeményezés folytatásra érdemesnek bizonyult, s a mostani alkalommal a facsemeték mellett emléktáblákat avattak fel a gyermekek nevével, illetve mindegyikük átvehetett egy-egy, a keresztnevével ellátott emlékplakettet is.

Horváth László azt is elmondta, hogy Lentiben is alacsonyabb a születésszám, mint néhány évtizeddel korábban: 2022-ben 46, 2023-ban 43, 2024-ben 32 gyermek született. A város vezetője hozzátette, hogy a kormány mellett Lenti önkormányzata is támogatja a családokat, többek között a százezer forint értékű születési támogatással.

A rendezvényen Horváth-Herman Gréta énekelt a közönségnek, majd az ünnepséget követően babamóka várta Mikóné Kiss Éva védőnővel.