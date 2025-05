A magyar és a matek simán ment, a történelemmel azonban meggyűlt a bajuk – Csányos diákokat kérdeztünk

Simon Róbert elmondta, hogy a magyar érettségi nem okozott számára nehézséget, mert az elemzés és hasonló feladatok során mindenki saját véleményét fejthette ki. A matek sem volt nehéz, mert aki rendesen tanult a négy év alatt, annak nem lehetett problémája a feladatok megoldásával, vélekedett. A történelemérettségire készült a legtöbbet, amely viszont a vártnál nehezebb volt. Az informatika ágazaton belül a szoftverfejlesztő szakon tanul a Csány-technikumban. Ezen a pályán képzeli el jövőjét, a 13. évfolyam elvégzése után a győri Széchenyi István Egyetemen szeretné folytatni tanulmányait.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Történelemérettségi: egyértelműen a legnehezebb volt

Különösen nem izgult az érettségi miatt, pedig szokása, mondta Molnár Dóra. A magyar érettségin nagyon jó szövegértési feladatokat kaptak. A novellaelemzés és a témakifejtő esszé közül az utóbbit választotta. Ez állt közelebb hozzá, mert a versekből sokkal több gondolatot tudott összegyűjteni a téma kifejtéséhez, mint egy novellából. A matek is könnyű volt. A történelemérettségi feladatainak megoldása sok forrásmunkát igényelt, ezért a legnehezebb volt. Az informatika ágazaton belül a rendszergazda szakon tanul. A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában szeretne továbbtanulni gazdaság és menedzsment szakon.

Magyar és matek: nem okozott gondot

Kicsit izgult, vasárnap volt benne egy kis félelem, de amikor hétfőn beült a magyarra, jó érzéssel vette tudomásul, hogy nem kaptak nehéz feladatokat, mondta Bakonyi Gergő. Remélhetőleg, jó eredményt ér el, tette hozzá. A matekérettségijéről is hasonlóképpen vélekedett, amelyre külön nem készült, mert elég volt rá a sok órai gyakorlás. Mint fogalmazott, a történelemérettségi rendesen feladta a leckét, ahogy körbenézett a teremben, úgy látta, másoknak is. Pénzügy–számvitel szakon tanul. Ő is mint az előtte szólok a 13. évfolyamon folytatja középiskolai tanulmányait a Csány-technikumban. Azt még nem döntötte el, hol tanul majd tovább.

A középszintű érettségi írásbeli vizsga két részből állt: az első részben rövid, tesztszerű feladatokat kellett megoldani, míg a második részben hosszabb esszéfeladatok várták a diákokat. Ezek a feladatok vártak rájuk.