Telt házzal nyitott az idei sörfesztivál (videó, galéria)

A szervező Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület azonban nemcsak az esti zenés programokkal igyekezett megszólítani az érdeklődőket, napközben csapolt és kézműves sörök sokasága, népművészeti vásár, valamint szórakozási lehetőségek várták a fesztiválterületre érkezőket. Székedli Bertold fesztiváligazgató szerint, ahogy tavaly, úgy az idei sörfesztivállal ismét sikerült bebizonyítaniuk, hogy van igény az önfeledt kikapcsolódásra.

Telt házat vonzott a Halott Pénz koncertje a sörfesztivál nyitónapján

Fotó: Gyuricza Ferenc

Szombaton Majka lesz a fő attrakció

- Köszönettel tartozunk Zalaegerszeg és a környező települések lakosságának, hogy már a nyitónapon, a Halott Pénz koncertjére ilyen sokan kilátogattak hozzánk – folytatta a fesztiváligazgató, aki egyben a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület elnöke is. – Valóban, már az első nap ki kellett tennünk a telt ház táblát, s valószínűleg így lesz szombaton is, hiszen az aznapra szóló belépők több mint kilencven százaléka elkelt már. Ezért mindazoknak, akik feltétlenül ott szeretnének lenni Majka koncertjén, azt ajánljuk, hogy elővételben, az interneten váltsák meg jegyeiket, s ezzel biztosítsák be magukat. Garantáljuk, hogy remek show lesz, az egyik leglátványosabb és legszínvonalasabb hazai produkció, hasonló ahhoz a nagyszabású műsorhoz, amit Majka és társai a közelmúltban a Papp László Budapest Sportarénában mutattak be.

Különlegességek a sörfesztiválon

Székedli Bertold hozzátette: szombaton Majka előtt Kkevin lép fel, míg zárásként Lotfi Begi szórakoztatja a közönséget. Természetesen lesz sörívó verseny is, ami szintén kedvelt programja a rendezvénynek, ez utóbbit Majka és Lotfi Begi programja közé iktatják be. Kérdésünkre a fesztiváligazgató azt is elmondta: tíz sörház és kézműves sörfőzde települt ki az idei fesztiválra, s mintegy 40-50 különböző csapolt sörrel, köztük igazi különlegességekkel várják a vendégeket. A pénteki nap sikeréhez a kedvező időjárás is hozzájárult, s nagyon bíznak abban, hogy a vasárnapra várható hidegfront ellenére is marad a kellemes meleg.