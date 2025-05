Van kiút a borzalmas betegségből, ez az egyesület megmutatta (galéria, videó)

A város közösségi életében megbecsült helyen álló rákbetegek klubjával ünnepelt a Rákbetegek Országos Szervezetének egyik alelnöke, Apró Zoltánné, valamint szekszárdi, soproni, balatonlellei, székesfehérvári és tihanyi társklubok képviselői.

A Medgyaszay Házban ünnepeltek a rákbetegek

Fotó: Szakony Attila

Rákbetegek: a remény egyesülete

A nagykanizsai egyesület elnöke, Karosi Lászlóné beszédében elmondta: ez a negyed évszázad a kitartás, a remény és az összefogás története.

Senki sincs egyedül...

– Az egyesület alapítása óta világossá vált, hogy egyetlen embernek sem kell egyedül szembenéznie a betegséggel – mondta. – Itt mindig volt egy támogató kéz, egy vigasztaló szó és egy közösség, amely erőt adott a legnehezebb időszakokban is. Az elmúlt 25 évben számtalan embernek nyújtottunk segítséget – érintetteknek, családtagoknak, barátoknak –, és együtt bebizonyítottuk, hogy a fény a legnehezebb helyzetekben is utat talál. Ez az évforduló azonban nem csupán a múlt ünnepléséről szól, hanem a jövőbe vetett hitről is.

A 25 éves "Napfény" Rákbetegek és Hozzátartózóik Nagykanizsai Egyesülete megalakulásának alkalmából emléklappal köszöntötte az alapítókat

Fotó: Szakony Attila

Felvállalták a betegségüket

Hozzátette: hisznek benne, hogy közösen tovább építhetik ezt az erős, szeretetteljes közösséget. Továbbra is támogatják egymást, figyelnek a betegekre és dolgoznak azon, hogy mindenki megkapja a törődést és segítséget, amire szüksége van. Nem szégyellték a betegségüket, hanem bátran vállalták, mert tudták, hogy ezzel másoknak is erőt adhatnak.

Támogató közösség

– Olyan lépést tettünk meg, amelyet addig senki nem mert felvállalni a városban – folytatta Karosi Lászlóné. – A nyitottságunk, az őszinteségünk és a kitartásunk áttörte a hallgatás falait, és reményt adott azoknak, akik korábban egyedül érezték magukat a küzdelemben. A Napfény Rákbetegek Egyesülete nemcsak egy támogató közösség, hanem egy jelképe is annak, hogy a betegség ellenére is lehet méltósággal és összefogással élni. Az évek során látni azt a rengeteg embert, akinek segítettünk, megerősít bennünket abban, hogy érdemes volt létrehozni ezt az egyesületet.