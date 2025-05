Turbo Tapsi és a húsvéti rajzverseny

A Turbo Tapsi elnevezésű felhívásra több mint 230 rendkívül izgalmas pályamunka érkezett, a rajzverseny témája láthatóan megmozgatta a diákok fantáziáját. A rajzokat a Zalaegerszegi Innovációs Park közösségi oldalán osztotta meg, így a zsűri értékelése mellett a közönség is szavazhatott kedvenceire. A díjazottak nyereménycsomagban részesültek, a rajzokat pedig kiállította az intézmény. Az átadóra érkezők húsvéti meglepetésként ajándék Kinder csokitojást is kaptak. A program elején a vendégek rövid pályaorientációs előadás során megismerkedhettek a Széchenyi István Egyetem és a Zalaegerszegi Innovációs Park tevékenységével, majd kiosztották a díjakat. Ezt követően a vendégek a labortevékenységekbe is betekintést nyerhettek.

A Turbo Tapsi rajzverseny alkotásait kiállíttották az innováis parkban. Forrás: ZIP

A rajzverseny nyertesei:

Alsós helyezettek:

I. helyezett: Szabó Zsolna Emília Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 1. osztály

II. helyzett: Stefán Benedek Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 3. osztály

III. helyezett: Szarka Lujza Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium - Zalaszentgrót 4. osztály

Felsős helyezettek:

I. helyezett: Szép-Szögi Léna Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium - Zalaszentgrót 5. osztály

II. helyzett: Léhner Lilla Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium - Zalaszentgrót 7. osztály

III. helyezett: Andor Eliza Bagodi Fekete István Általános Iskola Salomvári Tagintézménye 5. osztály

Különdíjat nyert:

Nagy Emília Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium - Zalaszentgrót 1. osztály