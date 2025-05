Pont itt, pont ott, hogyan kell számítani?

Az egyetemi felvételin idén is az 500 pontos rendszer számít. A ponthatárok számítása talán bonyolultnak tűnhet, ám számos kalkulátor segíthet, amint tudjuk vagy sejtjük az eredményeket. Ne feledjük, most is duplázható az érettségi pont, ha a középiskolai eredményekkel nem elégedett a diák. A technikumban érettségizőknek legalább 4-es szakmai vizsga szükséges a szakirányú továbbtanulásnál, így annak négyszeresét veszik figyelembe. Természetesen az egyetemek saját hatáskörben döntenek, így több helyre jelentkezés során többféle pontszámítás várható.

Tavalyi érettségi előtt álló Mindszenty-s diákok. Idén ismét izgulhatnak a ponthatárok miatt a végzősök.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Ponthatárok: ebből áll a középiskolai rész

A középiskolai eredmények számításánál (200 pont) az utolsó kettő évvégi eredményeteket nézik magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) tantárgyból, írja az Eduline portál. Az ötödik tárgyat az egyetemi felvételi tájékoztatók közlik. Fontos, itt az érettségi eredményetek átlaga kiszámításánál ugyanannyit ér a középszintű és az emelt szintű vizsga.

Érettségi eredmények számítása

Az egyetemek most is maguk dönthetik el, hogy melyik kettő tantárgy eredményét veszik figyelembe. Meghatározhatják továbbá, milyen tantárgyat preferálnak ötödik tárgynak. Itt már számít az, hogy a diák közép vagy emelt szinten érettségizik, ugyanis utóbbi számít több pontnak. Az érettségi eredménye tehát a másik 200 pont.

Intézményi pontok számítása

Ugyancsak a felsőfokú intézmények döntik el a pluszpontokat. Többletpontot lehet kapni például az esélyegyenlőségért, a sporteredményekért, a tanulmányi vagy művészeti versenyeken elért eredményekért, a katonai szolgálatért, a szakképesítésért, az emelt szintű érettségiért és a nyelvvizsgáért vagy nyelvtudásért, valamint akár a munkatapasztalatokért. Többlet pontot lehet szerezni még a katolikus hittan tantárggyal vagy az MCC képzések teljesítésével. Az érettségi vizsgák után izgatottan várhatjuk 2025. július 23-át, amikor meghatározzák a felvételi ponthatárokat. Amennyiben a felvételiző megadta az Oktatási Hivatalnak az SMS-számát, akkor arra érkezik az értesítés. A hivatalos részt, azaz a besorolási döntést az E-felvételiben teszik közzé legkésőbb július 31-ig. Zalában ennyien tesznek érettségi vizsgát hétfőtől.