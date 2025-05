Ezért gyulladt ki a Penny veszprémi raktárépülete

Az eltelt néhány napban az is kiderült, hogy milyen kár keletkezett. Az üzletlánc sajtóosztálya által kiadott közlemény szerint: 2025. május 3-án a délelőtti órákban tűz keletkezett a Penny veszprémi raktárépületének tetején. A tűzeset a tetőn elhelyezett napelem panelrendszerében történt.

A Penny veszprémi raktárépületének tetejéről sűrű füst gomolygott. Fotó Hoffer Tamás

A munkatársak azonnal kiürítették az épületet, a riasztást követően a katasztrófavédelem egységei is gyorsan a helyszínre érkeztek, és rövid időn belül eloltották a tüzet.

Az érintett terület ideiglenesen lezárásra került, a hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit. Az esemény teljeskörű kivizsgálása mellett már megkezdődött a helyreállítási munkálatok előkészítése.

Az incidens során személyi sérülés nem történt, illetve az áruellátás is zavartalanul tud folytatódni.