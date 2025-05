Zalai örömkönnyek a Vatikánban - Van pápánk! Az amerikai főpásztor a XIV. Leó nevet választotta

A Szent Péter téren összegyűlt tömeg már azelőtt biztosra vette, hogy megválasztották az új katolikus egyházfőt, mielőtt felszállt volna a fehér füst csütörtökön kora este. Mint azt a helyszínen tartózkodó C. Tóth Zoltán egyházzenész, a keszthelyi Fő téri templom kántora elmondta: három madár vette körül a kéményt 18 óra körül, s a tömeg már ekkor éljenezni kezdett – megsejtve: döntésre jutottak a bíborosok, s van új pápa. A fehér füst május 8-án, 18 óra 8 perckor szállt fel.

A katolikus egyház 267. vezetője az amerikai Robert Francis Prevos. Az új pápa a XIV. Leó nevet választotta

Fotó: Franco Origlia

Új pápa - örül a világ

– Fantasztikus érzés volt, amikor a három fehér madár odaült a kéményre. Ekkor már morajlott a tömeg, majd kisvártatva megláttuk a fehér füstöt. Óriási ujjongás van itt – fogalmazott C. Tóth Zoltán telefonon még azelőtt, hogy az új egyházfő megjelent volna a bazilika erkélyén. – Megszólaltak a harangok, egyre többen jönnek, sőt: inkább futnak, s érkezik a pápai fúvószenekar is. Érezni: most töltődik az a bizonyos motor, amely újraindítja az egyházat.

A Szent Péter téren már reggel sokan várták, felszáll-e a fehér füst. Az új pápa megválasztását május 8-án 18 óra 8 perckor tudatták a kémény által

Fotó: C. Tóth Zoltán

A Szentlélek ereje

Az egyházzenész lapunk kérdésére, könnyeivel küzdve azt is elárulta: „kitörő öröm van bennem, régen éreztem már ilyet, s bízom abban, hogy a Szentlélek engem is feltölt, erőt adva további szolgálatomhoz”.

Harmadszor a negyedik körben

1958 óta most fordult elő harmadszor, hogy a negyedik körben választották meg a szentatyát (1978, 2005, 2025), Ferenc pápát 2013-ban az ötödik szavazási fordulóban emelték Szent Péter örökösévé, s volt már példa extra hosszú folyamatra is: 1958-ban a tizenegyedik körben lett Szent Péter 261. utóda XXIII. János pápa, polgári nevén: Angelo Giuseppe Roncalli.

A bíborosok imádsággal kezdték a konklávét

Forrás: Vatican News

Az új pápát többszázezres tömeg várta a Szent Péter téren – a zászlókból ítélve a világ minden szegletéből érkeztek zarándokok.

Lefegyverző béke

Robert Francis Prevos 1955. szeptember 14-én született Chicagóban, 2023 óta a Püspöki Dikasztéria prefektusa és a Latin-Amerika Pápai Bizottság elnöke volt. Beszédét úgy kezdte: Béke mindannyiótokkal!, majd részletezte, ez az Istentől jövő, „fegyvertelen és lefegyverző béke”.

– Isten szeret mindannyiótokat, s a rossz nem győzedelmeskedik. Együtt, kéz a kézben Istennel haladjunk előre – mondta az Ágoston-rendi XIV. Leó, aki megköszönte Ferenc pápa áldozatos szolgálatát.