Lesz-e a magyar pápa Rómában? Erdő Péter is az esélyesek között

C. Tóth Zoltán, a keszthelyi Fő téri templom kántora kedden este indult Rómába, hogy beteljesítse régi vágyát. „Már XVI. Benedek pápa megválasztásakor megfogalmazódott bennem, életemben egyszer szeretném látni a fehér füstöt ott, a Szent Péter téren, mikor megdobban az Egyház szíve”, írta közösségi oldalán.

Erdő Péter is esélyes arra, hogy ő legyen Róma 267. püspöke

Fotó: MTI

Ki lesz az új pápa?

– Elviszem szívemben a családomat, a barátaimat, az ismerőseimet, a jószándékúakat és azokat is, akik valamiért nem kedvelnek, és Szent Péter székénél fogom kérni Isten áldását életükre – fogalmazott a zalai egyházzenei élet egyik motorja.

Vajon ki lesz az új pápa? C. Tóth Zoltán a helyszínen várja, hogy felszálljon a fehér füst

Fotó: Facebook

A fehér füst

A pápaválasztó bíborosok szerdán délután fél ötkor vonultak be a Sixtus-kápolnába, az első füst – amelynek színe lehet fehér és fekete is, attól függően, hogy eredménnyel jár-e a választás – 19 óra körül száll majd fel. Ha folytatódik a konklávé, akkor csütörtökön délelőtt és délután is 2-2 szavazási kört tartanak, s ez így megy majd egészen az új pápa megválasztásáig. Az ötödik napba imaszünetet és vitát is beiktatnak.

Erdő Péter tizedikként szavaz

Közben nyilvánosságra került a bíborosok szavazási sorrendje: az első Pietro Parolin lesz, Erdő Péter pedig tizedikként adja le voksát valamennyi fordulóban. Németh László, a belgrádi főegyházmegye metropolita érseke százegyedikként dobja be lapját az urnába. Európát 54, Ázsiát, Közép- és Dél-Amerikát, valamint Észak-Amerikát 21-21, Afrikát 17, Óceániát négy bíboros képviseli.

A konklávé kezdete előtt a bíborosok a békéért imádkoztak

Fotó: Vatican News

Ima a békéért

A konklávé kezdete előtt a Bíborosi Kollégium nyilatkozatot adott ki, amelyben sajnálattal jegyzik meg: nem történt előrelépés a békefolyamatok előmozdításában Ukrajnában, a Közel-Keleten és a világ számos más részén. A bíborosok „szívből jövő felhívást” intéztek minden érintett félhez, hogy „a lehető leghamarabb érjenek el állandó tűzszünetet, és tárgyaljanak – előfeltételek és további késedelmek nélkül – a békéről, amelyre annyira vágyik az érintett lakosság és az egész világ”. Arra kérték a híveket, „fokozzák könyörgésüket az Úrhoz egy igazságos és tartós békéért”.

Teljesítik Ferenc pápa egyik utolsó, nem mindennapi kívánságát

Fotó: Andrew Burton/Getty Images

Pápamobilból mobilkórház

Eközben Ferenc pápa egyik pápamobilját mozgó egészségügyi klinikává alakítják át a gázai gyermekek számára – teljesítve a néhai egyházfő egyik utolsó kívánságát. A 2014-es szentföldi látogatása során használt járművet diagnosztikai és sürgősségi orvosi felszereléssel látják el, hogy segítséget nyújtsanak a palesztin enklávé fiatal betegeinek, hiszen ott az egészségügyi szolgáltatások összeomlottak a háború miatt.