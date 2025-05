Büszkén emlékeznek az eltelt 900 évre

Németh Csaba, Páka és a környékbeli települések plébánosa az eseménnyel kapcsolatban elmondta, immár negyedik alkalommal rendezték meg az egyházközségi majálist, amely idén egy programsorozat nyitóalkalma is volt.

Páka és a környékbeli települések lakóit várták az egyházközségi majálisra

Fotó: ZH

A pákai plébánia majálisa már hagyomány

- 1705-ben, immár 320 éve szervezték újra plébániánkat, melynek első írásos említése több mint 900 évvel ezelőtt volt, ezt ünnepeljük több eseménnyel a következő időszakban - tudtuk meg. - Ez alkalommal Végi Csaba esperes volt az ünnepi szentmise főcelebránsa, amelynek végén Cseresnyés Péter, térségünk országgyűlési képviselője mondta el gondolatait. Idén is színes programokkal vártuk a családokat: légvár, arcfestés, íjászkodás, valamint a Móka Palota művészei is vendégeink voltak. A szervezésben és a lebonyolításban a plébánia egyházközsége vállalta a fő szerepet, de sok segítséget kaptunk máshonnan is.

Cseresnyés Péter is köszöntötte az egyházközségi majálison megjelenteket

Fotó: ZH

Németh Csaba hozzátette, örvendetes, hogy rendezvényük a környék egy fontos alkalmává nőtte ki magát.

- Hála és köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a nap sikeréhez! Remélem, sok szép élménnyel gazdagodott mindenki - zárta Németh Csaba.