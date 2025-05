Menedzserszemlélettel élesztik fel a zalai települést

Nemesnép polgármestere tavaly október óta vezeti a települést. Elmondta, hogy több fejlesztés is megvalósult korábban és számos nyertes pályázata is volt a falunak, a jövőben pedig szeretnék e munkát folytatni.

A szoknyás haranglábat is megújítanák Nemesnépen

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Nemesnépet érdemes felfedezni

- Csodaszép falu Nemesnép, nagyon hangulatos, a patak átszeli a települést, sok a zöldterület, ezeket gondozzuk, áll egy szoknyás harangláb a központban, amely a 18. század végén épült, és található itt étterem, illetve vendéglátó- és szálláshely a falu határában, bár ez a szomszéd településhez tartozik, de közel van hozzánk, hatással van ránk. Továbbá közel vagyunk a szlovén határhoz, a legközelebbi település Kobilje, Kebeleszentmárton, az ottaniakkal és a szomszédos településekkel kapcsolatokat építünk, egyeztettünk is ez ügyben. Mindezekkel együtt szép turisztikai település lehetne Nemesnép, illetve teszünk azért, hogy az legyen – magyarázta Németh László.

Hozzátette, hogy a 130 lélekszámú falu lakosságának mintegy fele nemesnépi születésű, őshonos, a többiek beköltözők.

Rendezvénytér, ahol mindenki elfér

- A turisztikai szerep erősítése mellett szeretnénk a lakosságot megtartani, közösséget építeni, olyan rendezvényeket szervezni, amik összehozzák az embereket, és bevonzani azokat, akik kötődnek a településhez, felmenőik innen származnak, ezért is tartunk majd augusztusban elszármazottak találkozóját – tette hozzá, s arról is beszélt, hogy az elszármazottak találkozójára a rendezvénytermet is bővítenék, hogy legalább 200 vendég elférjen, s a későbbiekben is tudnák a teret hasznosítani.