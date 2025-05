Még mindig nem találják a Zalából eltűnt kétéves kislányt

Mint ahogy azt annak idején megírtuk: a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint Molnár Emília feltehetőleg édesanyjával együtt külföldre távozott, ám miután a kétéves kislányt gyámhatósági jelzés alapján eltűnt személyként keresik, így az édesanya, Farkas Barbara ellen is elfogatóparancsot adtak ki.

A rendőrség továbbra is eltűnt, ismeretlen helyen tartózkodó személyként tartja fenn Molnár Emília körözését

Forrás: police.hu

Molnár Emília és édesanyja külföldre távozhatott

A nagy érdeklődést kiváltó ügy kapcsán szerdán megkérdeztük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjét. Czendrei Péter ezredes elmondta: a gyermek hollétéről továbbra sincs konkrét adatuk, így őt még mindig eltűnt, ismeretlen helyen tartózkodó személyként kezelik, a zalaegerszegi rendőrkapitányság erről szóló körözési felhívása jelenleg is szerepel a police.hu oldalon. Czendrei Péter hozzátette: a körözés elrendelése óta felvették a kapcsolatot a német és a svájci rendőrséggel is, Molnár Emília édesanyja ugyanis vélhetően ezen országok valamelyikébe távozott, s oda vitte magával a gyermeket is.