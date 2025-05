Újabb elismerést kapott az egyik legkiválóbb zalai tanár

Nincs is annál jobb érzés, amikor Zala kiváló tanulóit, illetve olyan diákokat mutathatunk be, akik sokat letettek az asztalra. Persze fontos leszögezni azt is, hogy mindenki tehetséges valamiben, s elképzelhető, hogy nem ötöst visz haza mondjuk éppen földrajz tantárgyból. Stárics Roland, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgató-helyettese, földrajz-történelem szakos pedagógus nemrég vehette át a legkiválóbb tanároknak járó Mester-M Díjat Miklósa Erika operaénekestől.

Újabb elismerés a Mester-M díj mellé. A Less Nándor Országos Födrajzversenyen remekeltek a zrínyisek. Balról jobbra: Stárics Roland, Bajzik Bálint, Hegedüs Máté, Török Levente és Novák Róbert. Forrás: Stárics Roland/FB

A tantárgyak királynője, mutatjuk, miért

A fiatal, kétgyermekes pedagógus elmesélte, hogy miként választotta a pedagógusi pályát, azon belül is a földrajz tantárgyat. Szó volt arról továbbá, hogy milyen praktikákat, műhelytitkokat alkalmaz, hogy eredményes és élvezhető a diákok számára a sokszor mumusnak titulált földrajz. Stárics Roland arra is tippet adott, hogy milyen pályán helyezkedhet el, aki ezt a tantárgyat szereti. Arról elmélkedtünk még, hogy néhány év múlva vajon milyen jövő vár a földrajz tantárgyra, hol van szükség az életünkben erre a tudásra.

Mindeközben újabb sikerek, újabb elismerés a Mester-M díj mellé

A Zaol-podcast beszélgetés felvétele után utazott a két zrínyis pedagógus, Stárics Roland és Novák Róbert Debrecenbe, ahol újabb sikereket értek el a tanulóik. A XXXII. Less Nándor Földrajzverseny országos döntőjében a 10-12. évfolyamon első helyen végzett Hegedüs Máté Mihály (12. A, tanára Stárics Roland), 6. helyezést ért el Bajzik Bálint (11. N, tanárai: Novák Róbert, Stárics Roland), valamint 7. évfolyamon 13. helyezett lett Török Levente (7. N, tanára Stárics Roland). Hegedüs Máté Mihály kategóriagyőztes tanuló és felkészítő tanára, Stárics Roland pedig Less Nándor díjban részesültek. A bronzplakett Győrfi Sándor Magyar Örökség-díjjal kitüntetett, Kossuth-díjas és Munkácsy-díjas szobrászművész munkája. Máté a gimnázium történetének kilencedik Less Nándor-díjas tanulója. „Érdekesség, hogy Máté az elmúlt négy évből három alkalommal bizonyult korosztálya legjobbjának a Magyar Földrajzi Társaság védnökségében megrendezésre kerülő, a Földrajzverseny Alapítvány és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete által szervezett nagy múltú versenyen” – írja felkészítő tanára a közösségi oldalán.