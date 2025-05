Sokkoló felfedezés: itt találja a világ egyetlen életnagyságú csillámlámáját

Képzelj el egy helyet, ami nem egy szokványos múzeum. Valójában el sem tudod úgy képzelni, ahogy valójában kinéz – de ettől lesz igazán különleges! – olvasható a Meme Múzeum bemutatkozó szövegében. Heller Z. Péter gyorsan hozzáfűzte: ez a múzeum nemcsak a mémek elmúlt 25 évének történetét mutatja be, hanem azt is, milyen, amikor a kreativitás és a humor határtalanul szárnyalt. Lehet, hogy nem profi kiállítási eszközökkel dolgoztak, de szívüket-lelküket beleadták, így egyedi és „kézműves” hangulatot teremtettek.

A fővárosi Meme Múzeum alapítója, igazgatója, Heller Z. Péter volt a vendégünk

Fotó: Benedek Bálint

Meme Múzeum: a szeméttelepről rendezték be

– Mi, és a látogatóink is imádjuk ezt a helyet, még akkor is, ha nem milliárdos költségvetésből készült – folytatta. – A glettelés helyett inkább humorral töltöttük fel a tereket – és igen, itt találod a világ egyetlen életnagyságú csillámlámáját, amit ki is próbálhatsz! A múzeum kialakításánál fontos szempontnak tartottuk, hogy a lehető legkisebb legyen az ökológiai lábnyomunk. A berendezések egy része újrahasznosított anyagokból készült, sok mindent az FKF újrahasznosító központjából szereztünk be (amit a legtöbben „szeméttelepnek” hívnak). Emellett a tárlatvezetéseinken kiemeljük a fenntarthatóság, a társadalmi felelősségvállalás és a jótékonykodás fontosságát.

És akkor halljuk az alapítót!

Ennél több információt viszont nem is szeretnénk elárulni erről a kivételes helyről, hiszen Heller Z. Péter beavatott bennünket a részletekbe. S az is kiderül, hogy milyen korosztály látogatja a múzeumot és miért ismerik a világon Puskás Öcsinél is többen a mosolygós öregúr, Arató András arcát...