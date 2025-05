Te jó ég, ekkora veszélyben vagyunk? Ezek a szakmák tűnhetnek el ötven év múlva

Kicsit ijesztő a kérdés, hiszen az ember éveket, évtizedeket tölt hivatásának elsajátításával, s ki tudja, hogy rövid időn belül szükség lesz-e rá. Picit hosszabb távot, ötven esztendőt tekintve az MI szerint a következők lesznek a megszűnő szakmák, nagy változások. Persze azért a feltett kérdésre megnyugtatott a ChatGPT, hogy azért nem minden szakma tűnik el, maximum átalakul. Talán sejthettük, hogy az adminisztrációs munkákra, irodai tevékenységekre fél évszázad múlva nem lesz akkora igény. Az adatrögzítés már most robotikus folyamatautomatizálás sok cégnél. A chatbotok és mesterséges intelligenciák egyre hatékonyabban kezelik a rutinkérdéseket is, illetve az alapkönyvelési feladatokat már most is szoftverek végzik. Szerencsére a komplex elemzés viszont még sokáig emberi maradhat. A lassan pályaválasztóknak akár most érdemes azon gondolkodni, hogy mik lesznek a jövő szakmái.

A most még hegesztő hiányszakma vajon a megszűnő szakmák között lesz?

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Gyártósorok automatizálása, ezért is lesznek a megszűnő szakmák

Már most számos összeszerelési munkát végeznek a különféle gyárakban a robotok, automatizált gépsorok, főleg az autó- és elektronikai iparban. A raktározásra és csomagolásra is gépeket „kérnek fel”, lásd az Amazon logisztikai tevékenységét. Ja, és már a LIDL és a Spar, az üzletláncok gyorskasszái fogadják a vevőket. Az önkiszolgáló kasszák és okosfizetési rendszerek terjedése miatt egyre kevésbé lesz szükség emberi kasszásra.

Kicsit hajmeresztő az önvezető taxi

A személyszállítás is forradalmasítva lesz az MI szerint. Az önvezető járművek elterjedésével a sofőrök munkája fokozatosan háttérbe szorulhat. A futárok is retteghetnek, hiszen a drónok és autonóm kiszállító robotok egyre inkább képesek kiváltani az emberi kézbesítést. Mi a helyzet az oktatásban? Hát, az alapfokú nyelvtanulást egyre jobb AI-rendszerek (interaktív appok, beszédfelismerők) segítik, így a nyelvtanároknak is meg kell küzdeni a fennmaradásért. A turista appok, AR/VR alapú „önvezető” túrák kiválthatják a hagyományos idegenvezetést.

A ChatGPT még egy ábrát is készített, melyek a megyszűnő szakmák és a lehetőségek. Forrás: ChatGPT

Hova lesznek az újságírók? És a postások?

A tartalomgyártás sem menekül, az AI már most képes sport-, időjárás- vagy tőzsdei híreket írni automatikusan. Az egyszerű szövegek fordításában már most segítséget kérünk. S bár a gépi fordítás rohamosan fejlődik, bár a kreatív és kulturálisan érzékeny szövegekhez még sokáig kell emberi közreműködés. Ugyancsak veszélyben a postások, ugyanis a papíralapú levelezés visszaszorulása és a digitális kommunikáció miatt egyre kevesebb szükség van rájuk. A nyomdászok láthatóan hasonló cipőben járnak. A nyomtatott sajtó és könyvkiadás visszaesése miatt ez a szakma is jelentősen csökkenhet. Megnyugtatásként, a mesterséges intelligencia úgy véli, az eltűnő szakmák nem feltétlenül „rosszak” vagy „haszontalanok” csak egyszerűen automatizálhatóvá válnak. Ezért az átképzés, rugalmasság és élethosszig tartó tanulás kulcsfontosságú lesz. Szóval, készüljünk fel egy igen gyorsan változó világra. Ja nem, bocsánat, már most abban élünk.