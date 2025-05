Nem semmi! Itt vannak az idei matekérettségi feladatai (galéria, videó)

Kedden reggel a Lenti Általános Iskola és Gimnáziumba többen érkeztek feszült arccal, nem tudva, csak sejtve, hogy mi vár rájuk a matematika érettségi napján, ha kinyitják a feladatlapot.

Kedden a matematika érettségi feladatai vártak a végzősökre

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Matematika érettségi - Lentiben mindenre felkészültek a diákok

Domján Anna és Tüske Hedvig is a legjobbakat remélte a vizsga megkezdése előtt. Elmondták, várhatók valószínűségszámítási feladatok, mert a próbaérettségin is több volt. S persze az egyenletek sem hiányozhatnak. Kiemelték: sokat készültek az iskolában és otthon is, matektanáruk, Kovács Andrea felkészítette őket mindenre.

"A magyar érettségi úgy sikerült, ahogy"... - általánosságban nem volt nehéz a lányok szerint, de majd kiderül a javítás után. A küzdelmek pedig nem érnek véget, hiszen holnap jön a történelem matúra, Anna emelt szinten vizsgázik még biológiából, hisz szülésznőnek készül, Hedvig pedig történelemből és angolból, mindemellett még a drámaérettségi is hátra van számára.

Szinte minden végzős a felsőoktatásba vágyik

A Lenti Általános Iskola és Gimnáziumban idén 34 végzős tesz érettségi vizsgát – tudtuk meg Árkovicsné Pezzetta Claudia főigazgatótól. Összesen 42-en érettségiznek, 13 diák előrehozottan vizsgázik. Középszinten 11 érettségi tantárgyból szerveznek vizsgát, a kötelezők mellett lesz vizsga földrajzból, fizikából, biológiából, dráma, digitális kultúra és testnevelés tantárgyakból is. Emelt szinten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből, illetve biológiából és földrajzból lesznek érettségizők.

Az intézményben az írásbeli érettségi vizsgák május 22-ig tartanak, a szóbelit a 12. A osztályosoknak június 23. és 24-én, a 12. B végzőseinek június 25-én és 26-án rendezik, és a bankett is ezen a napon lesz.

Ami a továbbtanulást illeti: a Lenti Általános Iskola és Gimnázium 17 fős 12. A osztályából 3 tanuló kivételével mindenki a felsőoktatásba, illetve rendészeti technikumba kíván továbbmenni, a másik osztályba szintén 17-en járnak, itt egy diák kivételével mindenki felsőoktatási intézménybe jelentkezett.