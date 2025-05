A helyi közösségi élet fontos színtere

Az északnyugat-zalai városban immár több mint két évtizede hagyományosan a civil szervezetek rendezik a majálist. Így történt ez idén, s a program is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően alakult. Gyarmati Antal polgármester – aki egyben a Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület elnöke – elmondta: ennek a rendezvénynek a fő célja a helyi közösség összekovácsolása, megerősítése, ezért igyekeznek minél több zalalövői személyt kicsábítani a Borostyán-tó mellé.

A helyi akrobatikus rock and roll csoport tagjai is felléptek a zalalövői majálison

Fotó: Gyuricza Ferenc

Baráti beszélgetésekre is alkalmas a majális

- A Borostyán-tó és környéke nemcsak idegenforgalmi szempontból fontos Zalalövő számára, de alkalmas arra is, hogy a város egyik közéleti helyszíne legyen – folytatta a polgármester. – Ezt az idei majális is megerősítette, rengetegen látogattak ki a rendezvényre, talán még többen is, mint a megelőző években. A színpadi műsorszámok megtekintése mellett lehetőség nyílik baráti beszélgetésekre, akár egyes közügyek megvitatására is, s persze ételről is gondoskodtunk. A civil szervezetek nyolc különböző ételt készítettek, volt többek közt pincepörkölt, székelykáposzta, halászlé és prósza, s még süteményekkel is megvendégeltük a majális résztvevőit.