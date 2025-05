Nem mindenkinek kell izgulni mind az öt tantárgyból – A Mindszenty-gimnáziumban jártunk (galéria, videó)

A szokás szerint most is diákokkal beszélgettünk a magyar érettségi előtt. A 12/A osztályból hárman osztották meg várakozásaikat az előttük álló megmérettetés kapcsán. Beszámoltak továbbá arról, hogy hol szeretnék folytatni tanulmányaikat, és hogy milyen pályán, hivatásban képzelik el jövőjüket.

Hétfőn a magyar érettségivel kezdődött a vizsgák sora. Képünkön Őry Hunor, Péterfi Anna Sára és Nagy Zsombor, a zalaegerszegi Mindszenty-gimnázium végzős diákjai

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Magyar érettségi – nem mindenki felvételijébe számít bele, de mindenki jól akarta teljesíteni

Péterfi Anna Sára számára fontos a magyar érettségi, mert az a terve, hogy általános iskolásokkal foglalkozzon. Ennek érdekében sportszervező és tanító szakra adta be jelentkezését Szombathelyre. Felvételi tantárgyként a testnevelést és a francia nyelvet választotta. Az utóbbiból előrehozott érettségivel már rendelkezik, így emelt szintű érettségit fog tenni. Francia nyelvből még nincs nyelvvizsgája, de felnőttként olyan helyen szeretne élni, dolgozni, ahol hasznosítja tudja a francia tudását.

Őry Hunor mérnök-informatikus szeretne lenni. Digitális kultúrából előrehozott emelt érettségit tett, így csak négy tantárgyból kell érettségiznie. Franciából is megvan a középszintű érettségije, így emelt szintű érettségit fog tenni, ugyanígy matematikából is, amely az egyik legfontosabb tantárgy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen való továbbtanulása szempontjából. A magyar és a történelem érettségit is lehető legjobban szeretné megírni. Heti három órában emelt fakultáción tanult biológiát. Ebből nem érettségizik, de ez a tudás szükséges egyetemi tanulmányaihoz. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Magyar érettségi. Elkezdődött: képünkön dr. Tóth Gábor, a Mindszenty-gimnázium igazgatója osztja meg jó tanácsait

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Nagy Zsombor földrajzból és angolból tett emelt szintű érettségiket ősszel, így neki már csak a három kötelező érettségin kell bizonyítania középszinten. Mint mondta, csak egy helyen számít az érettségi átlaga, ezért a magyart, a történelmet és matematikát is jól akarja megírni, de nem ezek a tantárgyak számítanak húzóerőnek egyetemi felvételijén. Az ELTE nemzetközi gazdálkodási szakára jelentkezett, nemzetközi közgazdász szeretne lenni. Angolból ő is rendelkezik felsőfokú nyelvvizsgával.