Tíz évbe telt, mire otthonra lelt. A kutyamarcangolást túlélte, most külföldön él

Cirmos Vili otthona

Cirmos Vili nyolc évig kolóniában, majd két évig ideiglenes befogadónál tengődő kandúr. Illetve csak volt kandúr, mivel valamikor ivartalanítva lett, ám hogy miként került az utcára, senki nem tudja. Cirmos Vili a többi magányos macskával bandázott egy ideig, szerencsére csurrant-cseppent az ételből neki is. Ki tudja, mit gondolhatott macskaéletének elmúlt éveiben: kerülte, ám mégis vágyott az emberi társaságra, miközben nem bolondult bele saját magányába. Egy kolónia akkor életképes, ha nincs versengés az élelemért, s igazából a macskák nem alakítanak ki társadalmi túlélési stratégiát, sem falkamentalitást, továbbra is magányosan vadásznak. Cirmos Vili nem tudhatta akkor még, hogy tíz év után egykori önkéntes élelmezője lesz a gazdája. A hajléktalan macskusz most egy kanapén dorombol, ez valóban tündérmese.