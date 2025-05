Digitálisan kell majd tájékozódni a kínálatról

A cég számításai szerint ezzel évente mintegy ezer tonnával kevesebb papírt használnak fel, ami körülbelül húszezer fa megmentését jelenti. A fenntarthatóságra való törekvés tehát nem csupán szimbolikus, hanem kézzelfogható eredményekkel is jár a Lidl-nél.

A Lidl fokozatosan minden országban leállítja a papíralapú akciós újságok házhoz szállítását

Forrás: Getty Images

Nem új keletű lépésről van szó a Lidl-nél

Az áruházlánc már két évvel ezelőtt elindította a digitális átállást Belgiumban, elsőként nagyvárosokban: Gentben, Antwerpenben és Brüsszelben, majd fokozatosan egyre több régióban vezette be a változást. Mostanra az ország összes térségében megszűnik a nyomtatott szórólapok kézbesítése.

Azok, akik továbbra is a hagyományos formátumot kedvelik, nem maradnak teljesen papíralapú tájékoztatás nélkül: az akciós újság továbbra is elérhető lesz az üzletekben. Eközben viszont látványosan nő az online megtekintések száma – az elmúlt évben 15 százalékos növekedést regisztráltak –, és a Lidl Plus alkalmazás népszerűsége is folyamatosan emelkedik.

– A papírmegtakarítás mellett jelentős erőforrásokat fordítottunk a digitális felhasználói élmény javítására. Optimalizáltuk a Lidl Plus alkalmazást és a digitális szórólapot is, hogy vásárlóink még könnyebben juthassanak hozzá az ajánlatokhoz – mondta a vállalat szóvivője, Isabelle Colbrandt.

Az intézkedés tehát egyszerre szolgálja a környezet védelmét és a modern vásárlói igényeket. A változás egyébként nem minden Lidl-üzletet érint – egyelőre csak a belgiumi hálózat vezeti be ezt az újítást, de előrevetíti a digitális jövőt, amely előbb-utóbb hazánkba is elér.