Zalában különösen sok a vérszívó! Ezzel az applikációval felléphet az újfajta, halálos gigakullancsok ellen

Ötödik éve zajlik az Ökológiai Kutatóközpont Kullancsfigyelő programja, melynek célja a Magyarországon újonnan megjelenő, nem őshonos Hyalomma kullancsok megtelepedésének és terjedésének vizsgálata.

Hazánkban is megtalálhatók nem őshonos, nagyobb méretű kullancsok. A Kullancsfigyelő programban már mobilapplikáció is segíti a tájékozódást és a vérszívók beazonosítását

Forrás: kullancsfigyelo.hu

Kullancsfigyelő program: applikációval is jelenthetünk

A kutatás lakossági bejelentések alapján gyűjt adatokat ezekről a veszélyes kullancsfajokról. Idén tavasztól a beküldést segíti a PragmaTick mobiltelefonos alkalmazás is, amely egyelőre iOS és a közeljövőben Android operációs rendszeren is elérhető. A programmal kapcsolatos tájékoztatóból kiderült, hogy a kutatási program segítségével az elmúlt négy év során összesen 19 Hyalomma kullancsot sikerült begyűjteni az ország különböző pontjairól. A vérszívóknak a monitorozása különösen fontos, mivel a Hyalomma-k képesek számos kórokozó, például a krími-kongói vérzéses láz vírusának terjesztésére, amely akár 30 százalékos halálozási aránnyal is járhat. Ezek a kullancsok tőlünk délebbre őshonosak, de vándormadarak segítségével könnyen terjednek, és a globális felmelegedés hatására egyre nagyobb eséllyel élnek túl, és találnak megfelelő körülményeket a mi éghajlatunkon is. Szerencsére a vándormadarak nem hordozzák a krími-kongói vérzéses láz vírusát, ezért viszonylag kicsi az esély arra, hogy egy fertőzött egyeddel találkozzunk.

Hogyan ismerjük fel a vérszívókat?

A Hyalomma-k különböznek az ismert hazai kullancsoktól, ezért könnyebben felismerhetők:

nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál,

sötét, egyszínű háti pajzs jellemző rájuk,

lábaik pedig látványosan csíkosak, mindez szabad szemmel is látható.

A lakosság nem tétlenkedik

Mint írják: a projekt indítása óta több száz lakossági bejelentés érkezett a Kullancsfigyelő csapatához, az így kapott példányokat nagyrészt más, hazai fajok egyedeiként sikerült beazonosítani. A beérkező Hyalomma kullancsokban az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium folyamatosan vizsgálja a kórokozók jelenlétét. A krími-kongói vérzéses láz vírusa eddig egyik egyedből sem volt kimutatható. A beküldött Hyalomma példányokat többségben nagytestű emlősökön észlelték, lovon, szarvasmarhán, bivalyon, szamáron, így a program szempontjából kiemelten fontos a nagyállattartással foglalkozók elérése és tájékoztatása. Egyes egyedeket már a tavaszi hónapokban sikerült azonosítani, ez arra utalhat, hogy a kullancs nem egy vándormadár segítségével érkezett idén az országba, hanem itt telelt át vagy akár itt is kelt ki egy nőstény által rakott petéből.